Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tisza-tónál

Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a négy égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét.

„Áldd meg, Uram, és töltsd be földi javaiddal e házat, és őrizd meg minden gonosz támadástól az itten vallásos jámborságban élni akarókat, s áraszd el őket mennyei és földi ajándékaid bőségével, és mint kegyelmes, könyörülj rajtuk a te nagy irgalmasságod szerint.”

Az áldás nemcsak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is – kezdte köszöntőjét a metropolita. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében.

Az épületet a fenntartó még nem nevezte el. Kocsis Fülöp a jelen lévő nevelőszülőkre, gyerekekre és a Gyermekvédelmi Fenntartó Iroda munkatársaira bízta, hogy szavazzák meg, Zakeus háza, Illés kertje vagy – Szent János után – a János udvara nevet kapja. A legtöbb szavazatot a János udvara név kapta.

Köszöntötte a jelenlévőket Tőkés Margaréta, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Gyermekvédelmi Fenntartó Irodájának irodavezetője is. Kiemelte: olyan ingatlant szerettek volna, amely kisebb és nagyobb gyermekek számára is lehetőséget biztosít a pihenésre, rekreációra az év bármely időszakában.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye nevelőszülői és lakásotthoni hálózatában összesen 1185 férőhelyen gondoskodnak a rájuk bízott gyermekek ellátásáról.

A 249 négyzetméteres épületben három önálló egységet alakítottak ki, amelyekben összesen hét klimatizált szoba, öt fürdőszoba és három modern, jól felszerelt konyha áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére. A konyhák egyben közösségi térként is használhatók. Az energiahatékonyságot és a környezet védelmét napelemes rendszer szolgálja. A szobák 25 fő egyidejű elhelyezésére alkalmasak. A 838 négyzetméteres telken kerti sütögetőt és két filagóriát is elhelyeztek, így minden lehetőség adott a közös programokhoz, legyen az játék vagy csendes pihenő.

Poroszló és környéke kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik, így már a hamarosan kezdődő nyári szünetben is felfedezhetik a Tisza-tó környékét az ide érkező lakásotthonos gyerekek és kísérőik, valamint a nevelőszülők és a gondjaikra bízott gyerekek.

Az átadón a Hajdúdorogi Főegyházmegye gyermekvédelmi intézményeinek vezetői, több nevelő és nevelt gyermek is jelen volt, így a „célközönség” egy kis csoportja rögtön szemrevételezte az ingatlant. Négy fiatal azt is vállalta, hogy megmutatja tehetségét a jelenlévőknek. Ketten verset mondtak, ketten pedig hangszeren játszottak.

Terdik János pasztorális helynök, a fenntartói iroda lelkiigazgatója köszöntőjében Don Bosco gondolatait idézte. Ő az általa alapított gyermekotthonok, az oratóriumok célját így fogalmazta meg: legyen otthon, ami befogad, játszótér, ahol barátokra lehet találni és templom, ami felemeli a lelket. János atya kiemelte: reméli, hogy a nevelőszülők háza mellett az új ingatlan is lehetőséget ad mindezekre, hogy a gyerekek ezen a helyen is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben.

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír