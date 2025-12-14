Kollégiumi felvételt hirdet a Brenner János Hittudományi Főiskola

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola két kollégiuma felvételt hirdet a 2025/26-os tanév tavaszi félévére. Az intézmény célja, hogy egyetemi tanulmányaik idején kollégiumi elhelyezéssel segítse a keresztény fiatalokat. Jelentkezési határidő: 2026. január 10.

A főiskola vezetése alatt álló két kollégiumba hívő vagy hitre nyitott fiatalokat várnak, akik szívesen lennének egy szellemi-lelki értelemben is igényes közösség tagjai. 

A Szent László Kollégium Győrben a Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégiumában ötven férőhelyes, kétágyas szobákban biztosít szállást az egyetem hallgatói számára. A szobákhoz vizesblokk tartozik.

Szintén Győrben a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumában, a történelmi belváros szívében egyágyas szobák állnak rendelkezésre, szobánként külön vizesblokkal, igény esetén teljes ellátással. A kollégiumba hívő, nappali tagozatos fiúkat várnak, akik szívesen lennének az egyetemi élet mellett a ház lakói és egy kicsit közösségük tagjai. A lelkipásztori ajánlás a jelentkezés elbírálásakor különösen is hangsúlyos.

További kérdések esetén szívesen állnak rendelkezésre a (+36) 96/313-055-ös telefonszámon, valamint a szakkollegiumok@bjhf.hu e-mail-címen.

Részteles információ EZEN az oldalon, illetve a plakáton szerepelő QR-kód beolvasásával érhető el.

