Konferencián mutatkozott be a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új szociális intézménye

A konferencia fókuszában az új intézmény bemutatkozása mellett a pszichiátriai betegséggel és szenvedélybetegséggel élők érdekében megvalósuló szakmaközi együttműködések segítése, újradefiniálása, az aktuális feladatok, szakmai dilemmák megbeszélése állt.

Az egyházmegye a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött megállapodást követően július 1-jén vette át az egyesület fenntartásában működő szociális alap és szakellátások működtetését, és megalapította a Forrás Lelki Segítő Központot. Az új intézmény vezetője Nyikos-Fegyveres Andrea, szakmai vezetője Berényi András.

A konferenciát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Széles Diána, Debrecen alpolgármestere nyitotta meg.

Palánki Ferenc megyéspüspök örömét fejezte ki azért, hogy az egyházmegye átvehette a Forrás Lelki Segítő Egyesület szolgálatát. „De hogyan lehet öröm a kereszt átvétele?” – tette fel a kérdést a megyéspüspök, és elmondta, hogy hét éve – amióta az egyházmegyét vezeti –, ismeri az egyesület tevékenységeit és vezetését, amiről mindig jó véleménnyel volt. Látta az egyesület erőfeszítéseit, és amikor az egyházmegye segítségét kérték, örömmel vállalta át a szervezet működtetését, hiszen – mint fogalmazott –: „Az Egyháznak profilja kell hogy legyen a rászorulók és azon emberek megsegítése, akik bajban vannak, és a látókörünkbe kerülnek.”

„Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14) – idézte Szent Pál apostolt a főpásztor, és XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikájára is utalva kifejtette: amikor istenszolgálatról, istenszeretetről beszélünk, akkor azt legteljesebb módon az embertársainkon keresztül tudjuk kifejezni és megmutatni. Hiszen Jézus arra tanított bennünket, hogy amit egynek teszünk akár a legkisebbek közül is, azt neki tesszük (vö. Mt 25,45).

Jézus itt arról beszél, hogy nem marad jutalom nélkül egyetlen pohár víz sem, amit a rászorulóknak adunk. „Látva a Forrás Lelki Segítő Központ munkatársainak szolgálatát – akik nem egy pohár vizet adnak, hanem annál sokkal többet tesznek –, hiszem azt, hogy ennek nem marad el a jutalma. De nem a jutalomért teszik, hanem azért a szeretetért, amit az Isten a szívükbe írt, és ami önmagában is örömmel tölti el az embert.”

Palánki Ferenc kifejezte, hálás azért, hogy a konferencián felszínre kerül az, hogy a Forrás Lelki Segítő Központ munkatársai miért dolgoznak, milyen tevékenységeket végeznek, az Egyház hogyan tud segíteni ebben a szolgálatban, és a munkatársak hogyan tudnak az Egyháznak abban segíteni, hogy Isten szeretetéről tanúságot tegyen.

XVI. Benedek pápa a Deus caritas est kezdetű enciklikájában azt írja, hogy a keresztény élet kezdetén nem egy eszmerendszer, egy ideológia van, hanem egy találkozás az élő Istennel, a feltámadott Jézussal. Ha ez a találkozás átalakít, átformál és erőt ad az embernek, akkor lesz ereje erről a szeretetről tanúságot tenni minden helyzetben, akkor is, amikor nehéz, hiszen a találkozásból mint forrásból tudunk meríteni.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere megnyitóbeszédében megnyugtatónak nevezte a város együttműködését az egyházakkal és a civil szervezetekkel. Örömét fejezte ki, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye beállt a Forrás egyesület mögé, és a maga erejével, közösségével, pénzügyi hátterével segíteni tudja ezt a munkát.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a megyei jogú város alapvető feladatokat is átad a civil szervezeteknek, mert bár az önkormányzat a maga erejével sok mindent meg tud oldani, de a civil és egyházi oldal szolgálata teljesen más struktúrákban működik, akár hétvégi és ünnepek alatti feladatok elvégzését is vállalják.

Ennek az együttműködésnek köszönhetően kiegészítik egymást az önkormányzat, az egyházak és civil szervezetek. Debrecenben mint spirituális központban minden történelmi egyház kiveszi a részét a munkából. Ezzel együtt elmondható, hogy gondoskodó város is, ahol mindenkinek a problémájára találnak megoldást, nemcsak a városban, hanem az egész megyében – fogalmazott Széles Diána.

A konferenciáról, valamint a Forrás Lelki Segítő Központ tevékenységéről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír