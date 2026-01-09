Könyvbemutató és találkozás – Kolozsváron és Nagyváradon mutatjuk be a zarándokútikönyveinket

A Magyar Kurír kiadásában, a Via Sacra zarándok utazási irodával együttműködésben megjelent öt, képekkel gazdagon illusztrált zarándokútikönyv a megjelenési idejük szerinti sorrendben: Koncz Attila: Lourdes (2022. december), Kuzmányi István: Fatima (2023. november), Koncz Attila: Međugorje (2024. április), Török Csaba: Róma (2024. december), Kuzmányi István: Assisi (2025. december).

*

Kolozsvárott a kötetbemutató szervezője a Szent Mihály Plébánia és a Verbum Egyesület, közreműködő: Szőcs Csaba, szászfenesi plébános.

Az esemény helyszíne: egyházművészeti kiállítótér, Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 4.

Időpontja: 2026. január 16. (péntek), 19 óra.

*

Nagyváradon a kötetbemutató szervezője: Nagyváradi Székesegyházi Plébánia, Pék Sándor plébános

Az esemény helyszíne: nagyváradi római katolikus püspöki palota (Kanonok sor 2.)

Időpontja: 2026. január 17. (szombat), 18 óra.

*

A kötetekről egy kis ízelítő:

Koncz Attila: Lourdes

A zarándokútikönyvhöz írt ajánlásában Berta Tibor tábori püspök így fogalmaz:

„Lourdes a megtérés és az Istennel való találkozás helye, ahol Mária alakjának tündöklésében Isten irgalmassága mutatkozik meg, ahol Isten szépsége megtapasztalhatóvá válik a forrás tiszta vize és a gyertyák világító fénye által.

Lourdes arra tanít, hogy a szeretet erősebb, mint a gonoszság. Mária azért jelent meg Lourdes-ban, hogy feltárja Isten emberek iránti szeretetének valóságát, hogy meg­mutassa annak útját, ahogyan az ember egyéni és közösségi élete megújulhat. Mária, Isten mosolya, az Irgalmasság Anyja a lourdes-i jelenések által kitárta előttünk az eget, és út­mutatást adott az Örök Haza felé vezető zarándokutunkon.

Koncz Attila

Szeretettel és jó szívvel ajánlom e könyvet mindazoknak, akik elzarándokolnak Lourdes-ba Máriához, reménységünk forrásához, hogy ott bátorítást, örömöt, biztonságot és békét merítsenek életük megpróbáló gondjainak föloldásához, nagylelkűen tudjanak válaszolni az Úrnak, s ezáltal Bernadett útján, Mária segítségével, Krisztus nyomába lépjenek.”

Kuzmányi István: Fatima

A kötethez írt ajánlásában Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök így ír:

„Négy évvel ezelőtt a Fatimai Szent Szűz kegyszobra előtt térdeltünk és imádkoztunk, kértük égi Édesanyánk segítségét az eucharisztikus kongresszus sikeréért, az ő oltalmába ajánlva a találkozót. Azután megtapasztalhattuk azt a csodálatos élménysorozatot a kongresszus napjai alatt, azokat a találkozásokat Istennel és egymással. Közösségben élhettük át Isten közelségét, túláradó jóságát. Sokkal többet kaptunk, mint amire számítottunk, mert a Szűzanya sohasem hagy el bennünket.

Mária mindig közel van hozzánk. Végigkíséri az egész magyar történelmet, de a világtörténelmet is; nem hagy el minket soha. Ennek mindig ott kell lennie a tudatunkban. Rohanó világunkban ma már nincsenek távolságok. Néhány óra alatt Fatimába érhetünk; legyőzzük a távolságokat, ám egymástól eltávolodunk, s bűneink miatt Istentől is.

Mária mégis közel van hozzánk. Szelíd szóval figyelmeztet és kér minket: „Gyertek Fiamhoz!”

Koncz Attila: Međugorje

A kötethez Székely János szombathelyi megyéspüspök írt előszót, amelyben így fogalmaz:

„Talán nincs még egy olyan helye Európának, ahol nap mint nap annyi ember tenné le a bűneit Krisztus lábai elé a szentgyónásban, mint Međugorje. Esténként, ahogyan lassan bukik le a nap, nagy embertömeg imádkozik a szabadtéri oltár körül: házaspárok egymást átkarolva, gyermekek a szüleik ölében, a kövön térdelő zarándokok, fiatalok és idősek. Odafentről béke száll ilyenkor az egész völgyre és az emberi szívekbe.

Török Csaba

Međugorje üzenete öt parittyakő, amelyekkel győzhetünk a gonosz felett, úgy, mint valaha Dávid Góliát felett. Az öt kő az imádság, a böjt, a Biblia olvasása, a szentgyónás és a szentmise.

Međugorje megtérésre hív, egy erőteljesebb, hitelesebb kereszténységre. Mennyire nagy szüksége volna erre a kissé langyos, megfáradt európai kereszténységnek!”

Török Csaba: Róma

A könyvben a szerző, Török Csaba Rómáról így ír:

„»Natum quod gelidum vides ad Istrum / Romana tegier viator urna / Non mirabere si extimabis illud / Quod Roma est patria omnium fuitque.« Vannak ugyan míves műfordításai e költeménynek [Lászai János síremléke, a római Santo Stefano Rotondo bazilikában – a szerk.], ám mégis engedélyt kérünk a szó szerinti magyarításhoz, hiszen itt minden szónak mélysége van: »Amikor látod, vándor, hogy római sír fedi azt, aki a fagyos Dunánál született, nem fogsz csodálkozni, ha megfontolod: Róma volt és marad mindannyiunk hazája.«

Van ennél szebb hitvallás? El tudunk képzelni ennél szebb szavakat annak leírására, mit jelent egy magyar zarándok számára eljutni az Örök Városba?”

Kuzmányi István: Assisi

A kötethez írt ajánlójában Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a következőképpen ír:

„Az egyik legelső nagy könyvélményem gyermekkoromban a Fioretti, a Szent Ferenc-legendák gyűjteménye volt. Az evangélium tisztasága hatja át ezeket az elbeszéléseket. Mennyire jó volna, ha sok gyerek és fiatal képzeletvilágát betölthetné, megtermékenyíthetné a ferenci életútból sugárzó fény! Mennyire jó volna, ha ez a lelkiség még jobban átjárná egész Egyházunkat!

Kuzmányi István

Ahogyan különleges élmény eljutni a Szentföldre, Krisztus földi életének helyszíneire, ugyanúgy óriási élmény Szent Ferenc nyomában járni Assisiben, Greccióban, Gubbióban vagy La Verna hegyén. A nyolcszáz évvel ezelőtti események szinte megelevenednek, itt érezzük az evangélium tiszta levegőjét.”

*

A szerzőkről:

Koncz Attila újságíró, a Görögkatolikus Metropólia munkatársa, zarándoklatok vezetője; családjával Kolozsváron él. Török Csaba egyetemi tanár, az esztergomi bazilika plébánosa. Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője, zarándoklatok vezetője.

A Via Sacra zarándok utazási irodáról:

A keresztény zarándokutakra szakosodott utazási iroda 2017-től működik, Budai Erzsébet és Budai András – anya és fia – vezetésével. Az iroda mottója: Kelj útra a békédért!

Minden kedves Olvasónkat szeretettel hívjuk és várjuk a kolozsvári és nagyváradi könyvbemutatóra, találkozásra.

Magyar Kurír