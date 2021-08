Kopasz Bálint, a szegedi piarista gimnázium volt diákja olimpiai bajnok

Boldogság volt édesanyukám arcán látni az örömöt a célba érésem után, hiszen ő készít fel a versenyekre gyerekkorom óta, emellett megadott számomra mindent – rengeteget tett azért, hogy most itt állhassak aranyéremmel a nyakamban – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak győzelme után a friss olimpiai bajnok. Amint elmondta, kilencéves kora óta, azaz tizenöt éve készült az olimpiai aranyra, ezért nem járt bulikra, ezért mondott le a magánéletről, a barátságokról, a párkapcsolatról.

Az olimpiai döntőt Kopasz Bálint csaknem egy hajóhossznyi előnnyel nyerte meg, mögötte a második helyen a szintén magyar Varga Ádám (a képen jobbra) kajakja futott be. A kajakversenyek férfi király kategóriájában több mint ötven évet kellett várni a magyar olimpiai aranyéremre, amit legutoljára 1968-ban Hesz Mihálynak sikerült megszereznie Mexikóvárosban, de a legutóbbi érmünk is 1976-ból származik, akkor Csapó Géza lett második a kanadai Montréalban.

Kopasz Bálint még a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanulójaként 2015-ben ifjúsági világbajnok lett Portugáliában kajak egyes 1000 méteren. 2019-ben, Szegeden ugyanezen a távon felnőtt világbajnok lett, majd idén a Poznańban rendezett Európa-bajnokságon is felállhatott a a dobogó legmagasabb fokára mind az ezer, mind az ötszáz méteres táv után. 2015-ös győzelme után Hüttner Csaba – akkor még az utánpótlás csapat vezetőedzőjeként – úgy méltatta Kopasz Bálint produkcióját, hogy „minden körülmények között képes hideg fejjel, jól felépített taktikával versenyezni”. Ezt tapasztalhattuk meg most is Tokióban, ahol az immár a felnőtt csapat szövetségi kapitányaként tevékenykedő Hüttner úgy fogalmazott: ha valaki megérdemelte az olimpiai aranyat, az Kopasz Bálint.

