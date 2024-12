Kórházkápolnát szentelt fel Kovács Gergely gyulafehérvári érsek Csíkszeredában

„Azt kívánom, hogy ez a kápolna egyaránt gyümölcsözően segítse a beteget, a gyógyítóit, a hozzátartozókat, és minden ide betérő ember tudatosíthassa, hogy test és lélek, gyógyítás és ima összetartoznak, akár gyógyulásért imádkozik itt valaki, akár a személyzet közül tér be valaki, aki azért imádkozik, hogy az ő gyógyító, gondozó munkája sikeres, eredményes legyen. Ez a kápolna legyen mindannyiunknak, minden ide betérő számára a hit megerősítésének a helye, megerősítést nyújtó hely” – hangsúlyozta Kovács Gergely.

Köszöntőt mondott Konrád Judit, a kórház menedzsere; az ünnepségen felszólalt Orbán József egészségügyi főasszisztens; László Barna sebész főorvos, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke; Tánczos Barna szenátor; Hajdú Gábor csíki képviselő; Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere; Dolhai István magyarországi főkonzul; Bíró Barna Botond, Hargita megye Tanácsának elnöke; Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának alelnöke; Toldy-Schedel Emil, a budapesti Szent Ferenc Kórház igazgatója, a kórház küldöttsége ugyanis együtt ünnepelt a csíkszeredaiakkal.

A kórház legfelső emeletén kialakított kápolna a páciensek, a hozzátartozók és a kórház alkalmazottai számára is nyitott: a kórházban szolgáló felekezetek képviselői szentmisét, liturgiát mutathatnak be ott, a hely ugyanakkor elcsendesülési lehetőséget is biztosít az ezt igénylőknek.

A kórházlelkészi szolgálatot Guia Hugó ferences testvér látja el.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház; Erdélyi ferencesek Facebook-oldala



Magyar Kurír