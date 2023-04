Koronkai Zoltán SJ: Van célom! Kaszap István, egy Istent kereső fiatal

Koronkai Zoltán SJ emlékeztet rá: rendtartományukban többen is voltak és vannak, akik hivatásukat valamilyen módon Kaszap Istvánhoz kötik, így például a tavaly ősszel elhunyt Szabó Ferenc, valamint Hiba György atyák is. A kötet írójának célja, hogy új szemmel tekintsünk Kaszap István élethivatására, felismerjük, miképp tükröződik Krisztus titka az életében. Sokszor idézi Ferenc pápa gondolatait, különösen a fiatalokhoz szóló üzeneteiből valókat, mert úgy érzi, ezek segíthetnek mai fénybe helyezni Kaszap István életének aktuális, követésre méltó vonásait. Kiemeli: nemcsak olyankor érdemes szem előtt tartanunk a Szentatya tanítását, amikor a Kaszap Istvánhoz hasonló fiatalok Egyházban betöltött szerepéről töprengünk, hanem a szentek szemlélése kapcsán is: „Tanúk ők, akik sürgetnek és tanúskodnak, de nem arra valók, hogy másoljuk őket, mert ebben az esetben még el is távolíthatnának attól a páratlan és személyes úttól, amelyet az Úr tartogat számukra. A lényeg, hogy minden hívő ismerje föl a saját útját, amit Isten személyesen neki szánt, és azon a legjobbat hozza ki önmagából; és nem az, hogy annak utánzásában merüljön ki, amit nem az ő számára gondoltak el” – írja Ferenc pápa a Gaudete et exultate – Örüljetek és ujjongjatok (GE) kezdetű apostoli buzdításában.

A kötet szerzője hozzáteszi: számára is ilyen módon példakép Kaszap István. Életpéldája arra tanít, hogy nem kell folyton magamutogatásban élni a boldogsághoz. A boldogság titka a valós, a hús-vér emberi szeretetkapcsolatok megélésében bontakozik ki. Nem tesz ehhez semmit hozzá a lájkjaink szaporítása, sőt gyakran a virtuális valóságban való túlzott elmerülés megakadályoz abban, hogy a valós világban megtaláljuk a boldogságot.

Kaszap István egyszerű életében „visszatükröződik annak a názáreti fiatalembernek a titka, aki bár Isten Fia volt, mégis harminc éven keresztül feltűnés nélkül élt”.

Ahogy Ferenc pápa fogalmaz a Christus vivit, azaz Krisztus él (CV) kezdetű apostoli buzdításában: „olyan falusi gyermek volt, mint a többiek, és teljesen normális kapcsolatai voltak… Ezért amikor Jézus szólásra emelkedett a zsinagógában, az emberek nem tudták elképzelni, honnan vette a bölcsességet”.

Elemezve Kaszap István személyiségét, Koronkai Zoltán kiemeli: a céltudatosság különösen 15-16 éves korától kezdett a kamasz fiú egyik meghatározó tulajdonságává válni. Korábban inkább szétszórt volt, nagyon széles érdeklődési kör jellemezte. Sokat olvasott, nyelveket tanult, máskor zenei műfajokról készített összefoglalókat, vagy jegyzeteket írt nagy festők műveit elemezve. Sok mindennel foglalkozott, de semmiben sem mélyült el igazán. Hatodik osztályban nagyon leromlottak a tanulmányi eredményei, több elégségessel, rajzból pedig elégtelennel. A mélypont egyben fordulópontot is jelentett az életében. Gyermekkora óta pap szeretett volna lenni, de ekkor rádöbbent: ez az álma megvalósíthatatlan, ha ilyen gyenge marad a bizonyítványa. Elhatározta, hogy ezentúl komolyan veszi a tanulást, és tettekre váltotta terveit, végül színjelesen érettségizett. Céltudatosságának másik kitüntetett területe a sport volt. Szertornászként nagy kitartással készült a versenyekre, rengeteget gyakorolt, így végzős korában a dunántúli kerület ifjúsági bajnoka lett.

Lelki tulajdonságok tekintetében hasonló törekvések jellemezték Kaszap Istvánt. Természetéből fakadóan alapvetően segítőkész, jóindulatú személyiség, de előfordul, hogy mértéktelen, torkos. Nem hajlandó azonban megalkudni gyengeségeivel. Még nem tudja, de jezsuita lelkigyakorlatos eljárásmódot alkalmaz: napi két lelkiismeret-vizsgálat során kiválasztja egyetlen hibáját, és arra jobban figyel, rendszeresen visszatekint rá, majd számbaveszi a többi hibáját. Számos gyengeségét legyőzi ezzel a módszerrel. Amikor jezsuita szerzetesnek jelentkezik, már megvannak a szilárd alapjai, amelyekre tovább tud építkezni.

Koronkai Zoltán SJ Hans Urs von Balthasar svájci római katolikus pap, jezsuita szerzetes és Ferenc pápa nyomán fölteszi a kérdést: mi lehet az Istentől jövő küldetés Kaszap István esetében? Mi vajon az az üzenet, amelyet a Szentlélek Krisztus gazdagságából általa ad nekünk? A szerző leszögezi: a küldetés, amit keresünk, „Krisztus-formájú” küldetés, hiszen ahogyan a pápa fogalmaz: „Az Atya terve Krisztus, és mi őbenne. Végső soron Krisztus az, aki mibennünk szeret, mert »az életszentség nem más, mint a teljességben megélt szeretet«. Épp ezért az életszentség mértékét az határozza meg, hogy mekkora bennünk Krisztus hasonmása” (GE).

Koronkai Zoltán szerint Kaszap István küldetését három csomópont köré fókuszálva tudjuk megragadni: Kaszap István, az ifjúság nevelője; Kaszap István, a segítő; Kaszap István, aki a kereszt hivatását kapta. Kibontva a három pontot, a szerző megállapítja: Kaszap István szavai és tettei harmóniában voltak, tanuló volt, aki igyekezett befogadni mindazt a jót, amit a nevelői által kapott, és törekedett ennek megfelelően élni. A segítőkészség pedig egyik legjellemzőbb tulajdonsága volt. Életében egyre inkább kibontakozott a jezsuita alapküldetés: segíteni az embereket testi és főleg lelki szükségükben. A halála óta eltelt csaknem kilencven évben rengeteg ember kérte közbenjárását betegségben, lelki nyomorúságban, nehéz élethelyzetben, és nagyon sokan tulajdonítják közbenjárásának a szabadulásukat, helyzetük jobbra fordulását.

Kaszap István rövid életútja sok tekintetben hétköznapinak mondható, életének utolsó szakaszában viszont egészen különleges és személyes módon részesült a megfeszített Krisztus passiójában. A kereszt a feltámadással együtt jelenti a húsvét misztériumát. Koronkai Zoltán rámutat: Kaszap István esetében nem pusztán egy hosszú, fájdalmas betegségben elhunyt fiatalember emlékét őrizzük, hanem közbenjáró segítsége révén Isten kegyelmeit, nem kevés esetben az élet újrakiáradását is megtapasztaljuk általa.

Koronkai Zoltán SJ Ferenc pápával együtt kívánja az olvasónak: „Adja az ég, hogy fel tudd ismerni, mi Jézus szava, mi az ő üzenete, melyet Isten a te életeddel akar elmondani a világnak. Engedd, hogy a Szentlélek átalakítson, engedd, hogy megújítson, hogy ez lehetővé váljék, és a te drága küldetésed ne menjen veszendőbe. Az Úr fogja teljességre vinni ezt, tévedéseid és negatív pillanataid ellenére is, csak te el ne hagyd a szeretet útját, és maradj mindig nyitott az ő megtisztító és megvilágosító természetfölötti hatásaira” (GE).

A könyv előszavát Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök írta.

