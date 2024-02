Köszönjük! – Olvasóink adományaival megduplázódott a nigériai iskola építésére szánt összeg

„Építsük fel együtt…” (Neh 2,17) mottóval hirdettünk adománygyűjtő kampányt, amelyet olvasóink nyitott szívvel fogadtak, és bőkezű támogatásuk révén reményeink szerint hamarosan valóban felépül a nigériai gyerekek számára az a szép új iskola, amelyet Amaka Osegbo szerzetesnővér és Fodor Réka missziós orvos álmodott meg ebben az afrikai országban, ahol egész generációk nőnek fel írástudatlanul.

Ogidiben sok család kérte, hogy a gyerekek jöhessenek az Amaka nővér által alapított Isteni Irgalmasság Missziós Nővérei kongregáció iskolájába, de a kicsi épületben nem volt elég hely.

Amikor két évvel ezelőtt szerkesztőségünk elkísérte Afrékát nigériai útjára, különösen megragadott minket az ogidi gyerekek lelkesedése: a piciny tantermekben és a kertben berendezett szegletekben ragyogó szemű gyermekek tanultak mosolygós, kedves szerzetesnővérektől, hatalmas lelkesedéssel skandálták velük az ábécét, énekelték a dalokat többek között arról, milyen hálásak a szüleiknek, tanáraiknak, hogy a tanulás által orvosok, mérnökök, tanárok lehetnek majd.

Az épülő intézményben – hála az adományozóknak – több száz gyermek tanulhat majd jó körülmények között, igazi osztálytermekben.

Az épület alsó szintje félig készen van, erre épül majd rá a második szint, hogy minden osztálynak jusson tanterem.

Regele Krisztina zarándokútjáról a Magyar Kuríron is értesülhettek olvasóink. Santiago de Compostelából adott telefonon interjút.

Afréka és a Cantate Domino zenekar február 3-án a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban jótékonysági estet adott az Ogidiben épülő iskola javára. A missziós orvos tanúságtétele mellett Regele Krisztina is beszámolt a Lyontól Lisszabonig tartó adománygyűjtő bicikliútjáról. Az est házigazdája Horváth Zoltán plébános, médiatámogatója a Magyar Kurír volt.

Amikor újabb jelentős adomány gyűlik össze, az építkezés azonnal folytatódik. Így volt ez decemberben, amikor Afréka karácsonyi ajándékként átadta Amaka nővérnek azt a 2,6 millió forintnyi adományt, amelyet Regele Krisztina kerékpáros zarándoklatának támogatására küldtek az alapítványnak – és így lesz most is, amikor átadja olvasóink újabb nagylelkű adományait, amelyet ezúton is hálásan köszönünk!

Az Ogidiben épülő iskolát Önök is tudják támogatni az alábbi számlaszámon keresztül. Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány

10101346-27099400-01004002 (IBAN: HU66 SWIFT-kód: BUDAHUHB). Közlemény: iskola.

