Közönségtalálkozót tart a Katolikus Rádió: a téma az Erőss Zsolt hegymászó életéről szóló film

Erőss Zsolt az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar hegymászó volt, aki lábamputációja után is talpra állt, ezután is több nyolcezres csúcsot meghódítva. Egy ország figyelte feszülten a híreket, amikor 2013-ban egy expedíció során a Himaláján eltűnt. Ezt az időszakot mutatja be a feleség, a szintén tapasztalt hegymászó Sterczer Hilda szemszögéből a Magasságok és mélységek című nagyjátékfilm, melyet Csoma Sándor rendezett.

Erről a filmről beszélgetnek a december 6-ai közönségtalálkozón, melyre szeretettel hívják a hallgatóinkat. Vendég lesz Csoma Sándor rendező, Sterczer Hilda hegymászó és Révész Szilvia, akinek a könyve alapján a forgatókönyv készült. A beszélgetést Tóth Zsófia vezeti.

Időpont: december 6., kedd 17.30

Helyszín: D50 rendezvényközpont (Budapest, 1071 Damjanich u. 50.)

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Mindenkit szeretettel várnak a Katolikus Rádió közönségtalálkozójára.

