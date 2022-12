Közös ifjúsági hétvégét tartott a Chemin Neuf Közösség és a Szent András Evangelizációs Iskola

Amikor a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai megálmodták a kifejezetten fiataloknak szóló, 3 éves „missziós tanítvány”-képzést, eldöntötték, hogy a saját meglévő kurzuskínálatukon kívül tematikus hétvégéket is szeretnének tartani, más közösségekkel együttműködésben. Így kerültek kapcsolatba a Chemin Neuf Közösséggel.

„Sokfelé keresgéltünk, főleg a Karizmatikus Megújuláson belül vannak kapcsolataink. Tulajdonképpen egy véletlen folytán találtunk a Chemin Neuf Közösségre, mondhatnánk, hogy Isten így akarta, hogy találkozzunk” – meséli Joanovits Róbert, „Obo”, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója.

A két közösség novemberben a kapcsolatok témájában tartott közös hétvégét a fiataloknak, „Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” mottóval. A hétvégén részt vevő közel száz fiatal arra volt meghívva, hogy hagyják, hogy Isten gyógyító szeretete megérintse őket és átformálja kapcsolataikat. Ehhez a személyes és közös ima, előadások, tanúságtételek, valamint szombaton egy kiengesztelődési est segítette hozzá őket.

„Amit magammal viszek a hétvégéről, az az, hogy mindenhová, az életnek minden részébe hívni kell a Jóistent. És nem mindig elég csak kinyitni az ajtót, hanem határozottan be is kell őt hívni” – mondta a hétvégéről az A! generációs képzés egyik résztvevője. „A legfontosabb számomra az irgalom megtapasztalása volt. Meghívás arra, hogy tekintsek úgy a másikra és magamra is, hogy Jézus a keresztre mások sebeit, bűneit is felvitte. Isten kapcsolati lény, és azért küldte el Jézust, hogy rendbe hozza a kapcsolatunkat az Atyával, egymással és akár magunkkal is” – fogalmazott egy másik fiatal.

A hétvége egyik előadásában elhangzott:

Isten különbözőnek teremtett minket, és ez a különbözőség teszi gyümölcsözővé kapcsolatainkat.

A Chemin Neuf Közösség és az A! generációs képzés és szervezőcsapata is ezt élte meg a hétvége folyamán. Czita Viktória (Viki), a Szent András-iskola titkára így emlékezett vissza: „Van, amiben mi vagyunk erősek, és van, amiben más közösségek. Amit a Chemin Neuf adott nekünk, az egy olyan gazdagság, ami nekünk eddig nem volt meg: az együttműködésünk kincseként születhetett meg.”

Obo hozzáteszi: „Rájöttem, hogy máshonnan is be lehet jönni a szobába. Van egy másik ajtó is, amiről én nem tudtam, de ugyanabba a szobába vezet, ahol mi is vagyunk. Máshogy csinálják a dolgokat, mint mi, sok dolgot nem is értek, de megnézem a végeredményt, és azt mondom: itt olyan emberek vannak, amilyen én is szeretnék lenni: megtért, odaadott, Szentlelkes, közösségben elköteleződött fiatalok, akik motiváltak arra, hogy amit Istentől kaptak, azt másoknak is továbbadják.”

Kakuk Mária nővér (Marcsi), a Chemin Neuf Ifjúsági Missziójának felelőse így fogalmazott a két közösség együttműködéséről: „Újra rácsodálkoztam arra, hogy Krisztus testében sok tag van, mindenkinek megvan a saját adománya, karizmája, jó újra és újra rácsodálkozni, hogy jé, a karom ilyet is tud, jé, a lábammal szalani is tudok! Sokszor csak a saját köreinkben gondolkozunk, és elfelejtjük azt a gazdagságot, ami Krisztusban van. Ez egy nagyon gazdagító testvéri élmény volt. Krisztus is erre hív minket, hogy közösségben éljük meg az Egyházat.”

