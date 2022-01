Közösségben a közösségért – Főpásztorukkal találkoztak az egyházközségi elnökök Szombathelyen

Bevezetőjében a főpásztor kiemelte: napjainkban nemcsak a papok hiányoznak a plébániákról, hanem a háttérben tevékenykedő segítők is, pedig a keresztségben mindannyian feladatul kaptuk az evangélium továbbadását. A világi hívő nem a pap helyettese egy-egy helyen; hanem oda kell mennie és tanúságot tennie ott, ahová a pap nem jut el. Kiemelte:

a nyugati egyház megújítása attól is függ, hogy a világi hívek felvállalják-e az apostoli küldetést vagy sem.

Póhr Frigyes, a szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség egyházközségi képviselő-testületének elnöke Az apostolok cselekedeteinek kijelölt részletéről (10,1–48) beszélt az eseményen. A szentírási szakaszban Kornéliusz százados látomásáról és Péter apostol cézáreai látogatásáról volt szó. Póhr Frigyes továbbgondolásra ösztönző kérdéseket tett fel a megjelenteknek, például hogy ki-ki el tudja-e fogadni, hogy a plébánia a közösségek közössége. Fontos-e a liturgia közösségben való megélése? A közösség vajon nyitott az idegenek befogadására? Feltétel nélküli elfogadásra talál az a testvér, akit Isten küld a plébániára? Jel vagyunk mások számára? Vállaljuk az apostoli küldetést? Vállaljuk, hogy hirdetjük az evangéliumot a pogányoknak?

Az elmélkedést kérdések és felvetések követték. Az elnökök gondjaik mellett jó tapasztalataikat, illetve előremutató ötleteiket is megosztották egymással, utóbbiak között merült fel például a közösségszervezők foglalkoztatása, akik egyes településeken, plébániákon segítenének a rendezvények megszervezésében.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) élményeiből gazdagodva egyházmegyei fáklyás körmenet megszervezésére tettek javaslatot az elnökök, de felmerült egy katolikus vállalkozókat összegyűjtő adatbázis létrehozásának gondolata is.

Felnőttkatekézisek megszervezését, hitoktatásra járó gyermekek szüleinek jobb elérését, zarándoklatokat is szorgalmaztak a megjelentek, akik szerint fontos figyelni az atyák egészségi állapotára, valamint a fiatalokra, arra, hogy ők minél több időt töltsenek az iskola mellett a templomokban.

Felvetődött, hogy folytatni kellene a mozgássérültek találkozóját, mely nagy sikerrel zajlott korábban, és amelyre Vas és Zala megyék mellett Győr-Moson-Sopron megyéből is érkeztek résztvevők.

Válaszában Székely János – többek között – kitért arra: szeretné, ha minden évben lenne a plébániákon kis szinódusi találkozó, ahol átbeszélik a plébánia ügyeit az érintettek. A főpásztor arról is említést tett, hogy az egyházmegye a NEK Forráspont programjához hasonló esemény megszervezésén is gondolkodik, hogy összehozza a fiatalokat, akik számára évről évre zarándoklatot is szerveznek Boldog Brenner János vértanúságának helyszínére. Idén első alkalommal – valószínűleg – április 1–2-án tartja ezt meg az egyházmegye.

A püspök jó gondolatnak tartotta a közösségszervezők szerepét és a mozgássérültek találkozóját. Kiemelte: minden plébánián fontos, hogy legyenek felnőtteknek szóló katekézisek, amelyek segítenek a hit elmélyítésében.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír