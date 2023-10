Közösségben a teremtett világért – Újra várják a Laudato si’-animátornak jelentkezőket

A foglalkozássorozat a nemzetközi Laudato Si’ Movement (LSM) teremtésvédelmi mozgalom, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület együttműködésével indult magyar nyelven 2022 őszén.

Az ötalkalmas online képzés célja, hogy a helyi katolikus közösségek teremtésvédelmi aktivitását felkészült és elkötelezett kezdeményező emberek, animátorok segítsék. A foglalkozássorozat olyan felnőtteknek szól, akik meghívást éreznek arra, hogy egyházközségük, közösségeik életét teremtéstudatosabbá formálják: segítsék helyi szinten megvalósítani a szegények és a föld kiáltására figyelő, kifelé megnyilatkozó Egyházat, és közösségükben az ökológiai megtérés kovászává váljanak. Különösen ajánlják a részvételt teremtésvédelmi referenseknek, egyházi és világi közösségvezetőknek, közösségek önkénteseinek, pedagógusoknak.

A képzésben részt vevőket egy ötalkalmas online kurzus során tudományos és teológiai ismeretekkel vértezik fel az ökológiai megtérés megélésére és terjesztésére. A foglalkozássorozat előadói és közreműködői neves hazai szakemberek: Ürge-Vorsatz Diána, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) munkacsoportjának alelnöke; Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke; Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tudományos munkatársa; Harsányi Pál Ottó OFM, Nemes Csaba meteorológus, Fajzi György pszichológus, Erős M. Renáta SSND, Szalay Tímea teremtésvédelmi referens és környezetmérnök, Bódiszné Hajnal Aliz környezeti nevelő, valamint már képzett Laudato si’-animátorok.

A teljes program ITT található.

A sorozat azonban nem áll meg a tudás átadásánál. Célja kifejezetten és hangsúlyozottan az, hogy a résztvevők a megszerzett tudást a mindennapokban cselekvésre tudják váltani, animátorként térjenek vissza saját helyi közösségeikbe, ott terjesszék a teremtéstudatos életmódot és felfogást, segítsék ebben a helyi közösségeiket, támogassák a plébániájukat. Ennek első lépéseként a képzés végén egy közösségi teremtésvédő projektet (közösségi szemétszedés, helyi teremtésvédelmi foglalkozás, természetben végzett közösségi lelkigyakorlat…) kell megvalósítaniuk.

A résztvevők a képzés végén emléklapot kapnak.

Magyarországon a foglalkozássorozat több helyi partnerszervezettel együttműködésben jön létre: a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal, a Fokoláre Mozgalom EcoOne csoportjával, a 72 Tanítvány Mozgalommal, a Szalézi Társasággal, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával, a Magyar Cserkészszövetséggel, a Boldogasszony Iskolanővérekkel és a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Ők képviselik az Egyház karizmáinak sokszínűségét és gazdagságát, és saját hálózatukban ültetik gyakorlatba a Laudato si’ eszméit.

A tanfolyamot eddig elvégzők az ország minden tájáról, sőt a határokon túlról is jelen voltak az online alkalmakon. A sokszínű foglalkozású, hivatású, a teremtésvédelmi cselekvés terén is különböző előzményekkel rendelkező hallgatókban közös volt, hogy hívő keresztényként felismerték, mindannyian felelősek vagyunk közös otthonunk gondozásáért. Záróprojektjeik is igen sokfélék voltak: az imanapi tanúságtételtől a karácsony előtti közösségi játékcsereberén és a templomi teremtésvédelmi faliújság készítésén át számtalan módon igyekeztek megmozgatni közösségeiket a teremtett világért. A hallgatók aktív résztvevői voltak a foglalkozásoknak is, és azóta is inspirálják egymást online közösségi csoportjukban.

A legújabb magyar nyelvű Laudato si’-animátorképzés szeptember 28-án, csütörtökön 17.30-kor kezdődött, és öt héten keresztül minden csütörtökön este ugyanebben az időpontban zajlik.

Jelentkezni október 5-ig lehet, a www.laudatosianimators.org/hu oldalon.

A program iránt érdeklődők a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületen keresztül, az lsa@naphimnusz.hu e-mail-címen kérhetnek további információkat.

A program a Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 számú, „Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektje részeként, a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A nemzetközi Laudato Si’ Mozgalmat (LSM) a teremtésvédelem iránt elkötelezett katolikusok alkotják, akik vallásos emberként egyszerre akarják önmagukat a lelki életben fejleszteni és megélni elkötelezettségüket a klímaigazságosság és a társadalmi igazságosság terén. 2015-ben, a Laudato si’ kezdetű enciklika megjelenését követően indult a kezdeményezés, amely 2021-ben Ferenc pápa jóváhagyásával vette fel a Laudato si’ Mozgalom nevet. Napjainkra már több mint 800 szervezetet és több ezer magánszemélyt egyesít világszerte. Az LSM nagyon erősen épít az imára, a spirituális-lelki fejlődésre és feltöltődésre, és a világban tapasztalható válságokra átfogó, erkölcsi alapokon álló válaszokat keres. Katolikus szempontból mutatja be és értékeli a világban zajló folyamatokat, azt, hogy mi történik a szegényekkel és az anyafölddel. A mozgalomról a www.laudatosimovement.org oldalon, az animátorképzésről a www.laudatosianimators.org oldalon tudhatnak meg többet az érdeklődők.

