Közösségi kuckót alakítanak ki a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény nyírszőlősi lakásotthonában

A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény első számú nyírszőlősi lakásotthonában közösségi teret alakítanak ki. A „kuckó” alkalmas lesz arra, hogy az intézmény többi lakásotthonából is érkezzenek ide gyermekek, és egy nagy családként közösen vegyenek részt azokon a terápiás foglalkozásokon, csapatjátékokon, melyek segítik őket az átélt traumák feldolgozásában.

A terápiás munkához (játék- és meseterápiához) nagy terek szükségesek – mondta Erdei Sándor, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény vezetője –, s most a közösségi kuckóban erre is lehetőség nyílik. Az ingergazdag környezetbe minden korosztálynak megfelelő játékok kerülnek a társasoktól a csocsóig, de lesz karaoke és babzsákfotel is.

A kuckó berendezéséhez a Hieroteosz Egyesület és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) közösen gyűjtést szervezett; a befolyt összegből az igényeknek megfelelően zajlott a beszerzés.

A két civil szervezet immár negyedik éve szervez karácsony előtt adománygyűjtési akciót. Az idei átadásnál jelen volt és köszöntőt mondott a civil szervezeteket és az ehhez hasonló innovatív ötleteket is támogató Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében Koncz Zsófia államtitkár.

Dancs Ákos, az IKSZ alelnöke; Kiss András, a két szervezet tagja, a Hieroteosz Egyesület főtitkára és Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntötték a megjelenteket, és kifejezték örömüket a kezdeményezés megvalósulásáért. Jelenlétével megtisztelte az átadást Román István főispán, valamint Jászai Menyhért alpolgármester, aki a gyermekeknek külön ajándékot is hozott: Legót.

A beszédek során Szocska A. Ábel megyéspüspök megköszönte a felajánlást. Az ikonosztáz alapképe kapcsán emlékeztetett a karácsonyi történetre: a királyok ajándékot hoznak a gyermek Jézusnak. Mintegy megelevenedik ez a történet, ahogyan a gyermekeknek ajándékot hoztak a vendégek.

Koncz Zsófia államtitkár küldetésként fogalmazta meg – advent idején különösen – a másokra való odafigyelést, a közösség építését.

Az átadásra a Püspöki Hivatal udvarában található szemináriumi kápolnában került sor, ahol az I. számú szakmai egység gyermekei örvendeztették meg műsorukkal az egybegyűlteket. Petneháziné Pócsfalvi Erika, Kertiné Kulcsár Éva felkészítésében Lev Tolsztoj Panov apó karácsonya című művét jelenítették meg.

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: Zadubenszki Norbert/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

