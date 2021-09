Közösségi térré alakult a nagyváradi püspöki palota alagsora

A sajtó képviselőinek Böcskei László nagyváradi megyéspüspök elmondta, a püspöki palotában 2017 decemberében kezdődtek el a munkálatok, amelyek most a befejezéshez közelednek. Mivel műemlék épületről van szó, a felújítási munkálatok a rendeltetésnek megfelelő örökségvédelmi beavatkozásokat feltételeztek.

Azt is elmondta a főpásztor, hogy június óta látogatható már a palota első emeletén az egyházművészeti gyűjtemény, míg a második emeleten november végén nyitják meg a kortárs festészeti kiállítást, valamint a földszintre is terveznek egy tárlatot.

Sokat gondolkoztak azon, milyen rendeltetése legyen az alagsornak: élettel szerették volna azt is megtölteni, mégpedig úgy, hogy a helyi igényeknek megfeleljen. Idővel aztán körvonalazódott a ROVE-val való kapcsolat, amely egy korszerű program közös megvalósítása: képzések lesznek itt a fiatalabb és az idősebb nemzedék számára is, helyet biztosítanak az alkotáshoz és találkozási lehetőségeket rendezvények, informális alkalmak keretében. A pince eddig felújított szárnyának egy részét az egyesület képzés és alkotás színtereként használja, de közös eseményeket is terveznek, mint például kulturális rendezvények, vetítések, koncertek, tanfolyamok, konferenciák.

Bár ezek nem kifejezetten vallásos jellegű tevékenységek, a megyéspüspök fontosnak látja az Egyház jelenlétét az emberek életében minden területen, lehetőséget biztosítva, hogy az egyénekben és közösségekben levő értékeket érvényesítsék és kamatoztassák.

Böcskei László ismertette a Patachich Egyesület megalakulását is, amelynek rendeltetése a partnerszervezetekkel való együttműködés, a szervezés, az épületmenedzsment lebonyolítása.

Gönczi József, a ROVE vezetője bemutatta az alagsorba tervezett projekt részleteit. Az úgynevezett FIX Makerspace egy közösségi alkotóműhely. A tagok, partnerek rendelkezésére bocsátanak eszközöket, alapanyagokat és tudástőkét a saját projektjeik megvalósításához. Az alkotóműhelyekben dolgozók, tanulók szakkíséretet vehetnek igénybe, és egyben hálózatot is építhetnek a közösség más alkotóival. A ROVE a projektet az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatási keretében valósítja meg, a debreceni Innova Nonprofit Kft.-vel való partnerségben. A támogatás összértéke 960 ezer euró, ennek több mint fele illeti a ROVE-t. A program futamideje három év, 2019-ben kezdődött és 2022-ig tart.

A makerspace (alkotóterület) 700 négyzetméter alapterületű: egy nyitott terű coworkingból (közösségi irodából), öt magánstúdióból és hat kreatív műhelyből áll. Ingyenes és díjköteles tevékenységeket is terveznek ide. A műhelyeket a tevékenységi területnek megfelelő minőségi eszközzel és gépekkel szerelik fel. Hat alkotóműhelyben fafeldolgozással, fémmegmunkálással, festészettel, varrással, nagyméretű és 3D-nyomtatással, fotó-, hang- és videóanyagok készítésével fognak foglalkozni.

Posa Tibor projektmenedzser, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szükséges gépek, alapanyagok, eszközök folyamatosan érkeznek, novemberre várható a műhelyek beüzemelése.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír