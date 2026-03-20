Közzétették Leó pápa afrikai apostoli látogatásának programját

Április 13. és 23. között Leó pápa Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői-Guineába látogat. Ez lesz harmadik apostoli útja Olaszországon kívül pápasága kezdete óta. Miután 2025 végén a Közel-Keleten járt Törökországban és Libanonban, majd következő útja március 28-án Monacóba, Európába vezet, a pápa harmadik apostoli látogatása során négy afrikai országot érint. Hatszor mond köszöntőt, tíz alkalommal hosszabb beszédet és nyolc prédikációt tart 11 nap során, 11 városban.

Algéria: április 13–15.

XIV. Leó pápa látogatása Algériában kezdődik, április 13-án, hétfőn érkezik a fővárosba, Algírba. Ezt követően meglátogatja a Maqam Echahidot, a vértanúk emlékművét – amely az algériai háború emlékére épült, és 1982-ben, Algéria függetlenségének 20. évfordulóján avatták fel –, ahol köszöntőt mond. A Szentatya ezután az elnöki palotába megy, ahol találkozik Abd el-Madzsíd Tebbún köztársasági elnökkel, majd beszédet mond az állami intézmények és a civil társadalom képviselőinek, valamint a diplomáciai testület tagjainak a Dzsamaá el-Dzsazaír Konferenciaközpontban. Leó pápa ezután meglátogatja az algíri nagymecsetet, amely a világ egyik legnagyobb mecsete, és akár 120 ezer hívő befogadására is alkalmas. Ezután részt vesz egy magánlátogatáson az Ágoston-rendi Misszionárius Nővérek Befogadó és Barátság Központjában, a közeli Bab el-Oued városában. A pápa a napot az algériai hívő közösséghez intézett beszéddel zárja az algériai Afrikai Miasszonyunk-bazilikában.

Az észak-afrikai országban töltött második napján, április 14-én, kedden a pápa repülővel utazik Annaba északkeleti kikötővárosba, amely Hippo ősi városából, Szent Ágoston otthonából fejlődött ki. XIV. Leó meglátogatja Hippo régészeti lelőhelyét, majd a Szegények Kis Nővérei szerzetesrend által fenntartott idősek otthonát, ahol üdvözli a jelenlévőket. A pápa ezután magánbeszélgetést folytat az Ágoston-rend tagjaival az ágostonos közösségi házban. Szentmisét mutat be a Szent Ágoston-bazilikában, mielőtt a nap végén repülővel visszatér Algírba.

Kamerun: április 15–18.

Szerdán, április 15-én Leó pápa Algírból Yaoundéba, Kamerun fővárosába utazik. Útját a közép-afrikai országban azzal kezdi, hogy felkeresi Paul Barthélemy Biyát, a köztársaság államfőjét az elnöki palotában. Ezután beszédet mond a hatóságok és a civil társadalom képviselőinek, vaalmint a diplomáciai testület tagjainak a Kongresszusi Központban. Leó pápa ezután ellátogat a Ngul Zamba árvaházba, ahol üdvözli az intézet lakóit és a dolgozókat, majd zárt ajtók mellett találkozik a kameruni püspökökkel a püspöki konferencia székhelyén.

Másnap, csütörtökön, április 16-án a pápa a fővárosból, Yaoundéból az ország észak-nyugati részében található Bamendába utazik, ahol beszédet mond és részt vesz a helyi közösség részvételével megrendezett béketalálkozón a Szent József-székesegyházban. Ezután a pápa szentmisét mutat be a bamendai nemzetközi repülőtéren, mielőtt visszatér Yaoundéba.

Április 17-én, pénteken a pápa ismét repülőre száll, ezúttal az ország délnyugati, tengerparti részén fekvő Douala városába látogat, ahol szentmisét mutat be a Japoma Stadionban. Leó pápa ezután magánlátogatást tesz a Szent Pál Katolikus Kórházban. Visszatér a kameruni fővárosba, Yaoundéba, ahol ezután találkozik a Közép-Afrikai Katolikus Egyetem hallgatóival és professzoraival, beszédet is mond.

Április 18-án, szombaton Leó pápa szentmisét mutat be a Yaoundé-Ville repülőtéren, mielőtt továbbindul apostoli útjának harmadik állomására.

Angola: április 18–21.

A pápa április 18-án érkezik az angolai fővárosba, Luandába. Első látogatása João Lourenço köztársasági elnökhöz vezet az elnöki palotába. Ezt követően találkozik a hatóságokkal, a civil társadalommal és a diplomáciai testülettel, majd zártkörű találkozóra kerül sor az angolai püspökökkel.

Vasárnap, április 19-én XIV. Leó pápa szentmisét mutat be a közeli Kilamba városában, majd helikopterrel Muxima városába utazik. Ott a Mária-kegyhely, a Mama Muxima előtti téren imádkozza el a rózsafüzért és beszédet mond, mielőtt a nap végén visszatér Luandába.

Másnap, hétfőn, április 20-án XIV. Leó ismét repülőre száll, ezúttal az ország északkeleti részén található Saurimo városába utazik. Ott meglátogat egy idősotthont, ahol köszönti a jelenlévőket, majd szentmisét mutat be a Saurimo sétányon. Ezután a pápa visszatér Luandába, ahol a Fatimai Miasszonyunk Plébánián beszédet mond a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és lelkipásztori munkatársaknak.

Egyenlítői-Guinea: április 21–23.

Április 21-én, kedden reggel Leó pápa Luandából Malabóba, Egyenlítői-Guinea egykori fővárosába repül. Ott meglátogatja Teodoro Obiang Nguema Mbasogót, a köztársaság elnökét, és beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak az elnöki palotában. XIV. Leó pápa ezután a Nemzeti Egyetem XIV. Leó campusán találkozik a kultúra képviselőivel, és beszédet mond, mielőtt meglátogatja a Jean Pierre Olie Pszichiátriai Kórház személyzetét és betegeit, ahol köszönti a jelenlévőket. A pápa a napot az Egyenlítői-Guinea püspökeivel folytatott zártkörű találkozóval zárja.

Április 22-én, szerdán Leó pápa három repülőutat tesz. Először a keleti határon fekvő Mongomo városába utazik, ahol szentmisét mutat be a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában. Meglátogatja a Ferenc pápáról elnevezett műszaki iskolát, mielőtt egy másik repülővel Bata kikötővárosába utazik. Batában a pápa felkeresi a börtönt és üdvözli a jelenlévőket. Ezután a katonai bázison 2021. március 7-én történt robbantások áldozatainak emlékművéhez látogat, és rövid imát mond. A cselekmények több mint száz halálos áldozatot követeltek és mintegy ötszázan sérültek meg. XIV. Leó ezután fiatalokkal és családokkal találkozik a batai stadionban, ahol beszédet mond, mielőtt a nap harmadik járatával visszarepül Malabóba.

Afrikai apostoli útjának utolsó napján, április 23-án, csütörtökön Leó pápa szentmisét mutat be a Malabo Stadionban, majd repülővel visszaindul Rómába.

