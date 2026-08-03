Közzétették Leó pápa assisi lelkipásztori látogatásának programját

A Szentszék által július 30-án közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8.30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Accrocca, az assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadinó-i és folignói egyházmegye püspöke, valamint az olasz polgári hatóságok képviselői fogadják.

Ezután az Santa Maria degli Angeli (Angyalos Boldogasszony-) bazilikában találkozik a ferences rend főgenerálisával, majd 8.45-kor a fiatalokkal a templom előtti téren, ahol válaszol három kérdésükre. Ezt követően Leó pápa 9.15-kor a kolostor kerengőjében köszönti a ferences rend képviselőit – köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. 10.30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti.

A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12.45-kor érkezik vissza a Vatikánba.

A fiatalok találkoznak Assisi Szent Ferenccel

2026-ban Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója kapcsán Assisiben egész évben számos rendezvényt és találkozót tartanak. A GO! Franciscan Youth Meeting nemzetközi találkozóra a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat hívták Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak.

Leó pápa egyéb augusztusi programjai

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala közzétette Leó pápa egyéb augusztusi liturgikus programjait is.

A pápa augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás-templomban, Castel Gandolfóban.

Augusztus 22-én, szombaton XIV. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezendő Rimini Meetingen. Aznap este 18.30-kor szentmisét mutat be a tengerparti város kikötőjében.

Augusztus 29-én, szombaton Leó pápa szentmisét mutat be és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfó-i Tavi Boldogasszony-templomban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Goassisi.org

Magyar Kurír