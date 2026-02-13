Közzétették a nagyszülők és idősek világnapjának témáját: „Én akkor sem feledkezem meg rólad”

„Én akkor sem feledkezem meg rólad” (Iz 49,15) – ez lesz a nagyszülők és idősek idei világnapjának témája, amelyet július 26-án, Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához kapcsolódva tartunk.

XIV. Leó pápa az alkalomra Izajás próféta könyvéből választott témát, hogy emlékeztessen: Isten szeretete minden embernek szól és soha nem szűnik meg, még az öregség kiszolgáltatottságában sem. Egyszersmind felhívás a családok és az egyházi közösségek felé, hogy ne feledkezzenek el a nagyszülőkről és az idősekről, hanem értéket és áldást lássanak bennük.

A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma arra buzdítja a részegyházakat, az egyházi társulatokat és közösségeket az egész világon, hogy találják meg a módját, miként juttathatják érvényre a világnapot a helyi adottságoknak megfelelően. Ehhez lelkipásztori eszközöket is biztosítanak majd – olvasható a dikasztérium sajtóközleményéből.

A Szentatya arra szólít, hogy szentmisével ünnepeljék a nagyszülők és idősek világnapját minden székesegyházban. Tavaly a világnap kapcsán Leó pápa arra buzdított minden plébániát, társulatot, egyházi csoportot, hogy legyen a hála és a gondoskodás forradalmának főszereplője – egy olyan forradalomé, amelyet úgy valósítanak meg, hogy gyakran látogatják az időseket, akiket társadalmunkban túl gyakran a peremre szorítanak és elfelednek.

Éppen ez volt a célkitűzése Ferenc pápának, amikor 2021-ben megalapította a világnapot, amelyet mindig július negyedik vasárnapján tartunk: hogy alkalom legyen arra, hogy eljuttassuk az idősekhez az Egyház közelségét, és felmutassuk, milyen értékkel járulnak hozzá a család és a közösségek javához.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír