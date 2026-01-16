Krisztus áldja meg e házat! – Házszentelési körkép a gyulafehérvári főegyházmegyéből – KÉPRIPORT

Az ajtó fölé írt három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat!
A gyulafehérvári főegyházmegyében egyes helyeken már karácsony után elkezdődött, másutt vízkereszt környékén járják körül a hívek lakóhelyét az atyák és segítőik.
Idén is – a szép hagyomány szerint – útnak indultak házat szentelni Alcsíkon, Csíkszentmártonon és Csíkkozmáson.
Minden alkalommal van egy pillanat, amely mélyen és újra meg újra megrendít: amikor az Úr Jézus belép a házba…
Nem a díszes otthonok, nem az anyagiak, nem a külsőségek kerülnek előtérbe, hanem ő maga.
Alcsík, cigánypasztoráció
Sok helyen térden állva, imára kulcsolt kézzel várják. Ebben a csendben minden világossá válik:
Krisztus az, aki közéjük érkezik.
Ő az, akit várnak, ő az, aki igazán számít, és aki nemcsak a ház küszöbét lépi át, hanem először a szívek ajtaján kopogtat.
Gyimesközéplok
Ez az egyszerű, mégis rendkívül mély hit újra és újra arra tanít, hogy ahol Jézus az első, ott minden a helyére kerül. Hála legyen Istennek ezért a kegyelemért, ezekért a találkozásokért, élő tanúságtételekért.
Krisztus legyen mindig otthon ezekben a házakban – és a szívekben is!
Székelyudvarhely
Márton József, a Szent Miklós-hegyi plébánia főesperes-plébánosa és Kovács Mózes József kántor voltak a polgármesteri hivatal vendégei. A főesperes megszentelte a városháza épületét, Isten áldását kérve az ott dolgozókra, családjaikra és a polgármesteri hivatalba betérőkre.
Ditró
Gelence
Feltíz
Altíz
Csatószeg
Farkaslaka
Korond
Petrozsény
Déva
Madéfalván is véget ért a házszentelés
