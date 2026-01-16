Krisztus áldja meg e házat! – Házszentelési körkép a gyulafehérvári főegyházmegyéből – KÉPRIPORT

Az ajtó fölé írt három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat!

A gyulafehérvári főegyházmegyében egyes helyeken már karácsony után elkezdődött, másutt vízkereszt környékén járják körül a hívek lakóhelyét az atyák és segítőik.

Idén is – a szép hagyomány szerint – útnak indultak házat szentelni Alcsíkon, Csíkszentmártonon és Csíkkozmáson.

Minden alkalommal van egy pillanat, amely mélyen és újra meg újra megrendít: amikor az Úr Jézus belép a házba…

Nem a díszes otthonok, nem az anyagiak, nem a külsőségek kerülnek előtérbe, hanem ő maga.

Alcsík, cigánypasztoráció

Sok helyen térden állva, imára kulcsolt kézzel várják. Ebben a csendben minden világossá válik:

Krisztus az, aki közéjük érkezik.

Ő az, akit várnak, ő az, aki igazán számít, és aki nemcsak a ház küszöbét lépi át, hanem először a szívek ajtaján kopogtat.

Gyimesközéplok

Ez az egyszerű, mégis rendkívül mély hit újra és újra arra tanít, hogy ahol Jézus az első, ott minden a helyére kerül. Hála legyen Istennek ezért a kegyelemért, ezekért a találkozásokért, élő tanúságtételekért.

Krisztus legyen mindig otthon ezekben a házakban – és a szívekben is!

Székelyudvarhely

Márton József, a Szent Miklós-hegyi plébánia főesperes-plébánosa és Kovács Mózes József kántor voltak a polgármesteri hivatal vendégei. A főesperes megszentelte a városháza épületét, Isten áldását kérve az ott dolgozókra, családjaikra és a polgármesteri hivatalba betérőkre.

Ditró

Gelence

Feltíz

Altíz

Csatószeg

Farkaslaka

Korond

Petrozsény

Déva

Madéfalván is véget ért a házszentelés

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Romkat.ro

