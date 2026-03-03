Krisztus szenvedésének útján – Városi keresztutat tartottak Veszprémben

A késő délutáni órákban a Séd-völgyben, a Margit-romoktól indult a keresztút, amelynek állomásai mentén a résztvevők Jézus Krisztus keresztútját járva lélekben együtt készültek a húsvét szent ünnepére.

A közös imádságot Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató vezette. A város különböző plébániainak közösségei papjaikkal együtt kapcsolódtak be az elmélkedésekbe, így a keresztút nemcsak egyéni áhítat, hanem a Krisztusban megélt egység látható jele is lett.

Ahogyan a korábbi években, úgy idén is minden stációnál egy-egy közösség vállalta az elmélkedések felolvasását. A keresztút során a hívek nemcsak Jézus szenvedésének eseményeit idézték fel, hanem saját életük keresztjeit is Krisztus keresztjéhez kapcsolhatták.

A keresztút végén Tornavölgyi Krisztián így fogalmazott: „Évről évre, amikor a plébániák papjaikkal és a hívekkel együtt részt vesznek a közös imádságon, a Krisztusban való mélységes egységünkről teszünk tanúságot. Bár különböző szokásaink lehetnek, Krisztusban egyek vagyunk az ő szenvedésében értünk vállalt szeretetének titkában, halálában és dicső föltámadásában.”

Szavai rámutattak: a városi keresztút különleges alkalom arra, hogy a különböző közösségek együtt vallják meg hitüket és reményüket. A közös imádság tanúságtétel arról, hogy Krisztus keresztje nem megoszt, hanem egybegyűjt; nem elszigetel, hanem közösséget teremt.

A nagyböjti út a Golgotához vezet, de nem a szenvedésben ér véget. A keresztút imádsága előretekint a húsvéti győzelemre, arra a reményre, amely Krisztus feltámadásából fakad.

A városi keresztút megerősítés volt, hogy Krisztusban összetartozunk, és együtt járjuk az utat a kereszt titkától a feltámadás öröméig.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír