Krisztusnak van hatalma arra, hogy megfordítsa az életünket – Ökumenikus imaalkalom Nyíregyházán

Az esemény liturgiáját Zsarnai Krisztián evangélikus esperes vezette, aki az egybegyűltek köszöntését követően az – ökumenikus imahét tematikáját meghatározó – örmény testvérek gondolatait olvasta fel.

„Pál Isten mélységes egy voltát hangsúlyozza, kijelentve, hogy ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Isten egyszerre transzcendens és immanens, mindenen túl létezik, tevékenyen jelen van a teremtett világában. Ez az alapvető igazság hívja az egyházat arra, hogy megtestesítse és megélje azt az egységet, amely a »minden hívő Atyjába« vetett hitben gyökerezik. Az egy Isten imádata az egység erős kötelékét teremti meg a keresztények között.

Ahogyan a családtagok a szülők iránti szeretetükben megtalálják a közös alapot, a keresztények arra hívattak, hogy egyek legyenek ugyanazon Atya iránti áhítatukban.”

Az alkalmat átszőtte a bűnbánat. Az elhangzott imádságok rávilágítottak arra a modern kori fásultságra, amelyben természetesnek vesszük a békét, miközben a szomszédban háború dúl.

A bibliai szakaszokat nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények vezetői olvasták fel: Rubóczki Béla, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium igazgatója; Kovács Imre Ágnes, a Thuróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola óvodavezetője; valamint Pampuch Zoltán Gábor, a Thuróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola főigazgatója.

Az este központi üzenetét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök hozta el Máté evangéliuma (5,44–48) alapján. Tanításában rámutatott: az imádság legnehezebb fokozata az ellenségeinkért való könyörgés. Ennek a nehéz lelki létrának a legfelső fokára nem könnyű eljutni. A püspök a belső átalakulást egy kép segítségével szemléltette. Egy tiszalöki fogvatartott festményét mutatta be metaforaként: a kép egy kidőlt fát ábrázol a patakparton, ám ha a festményt megfordítjuk, a vonalakból kirajzolódik Krisztus arca.

Aki nem tud megbocsátani, olyan, mint a kidőlt fa: tehetetlen. De az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megfordítsa az életünket.

Ha megtanulunk az ellenségeinkért imádkozni, Krisztus a rosszat is a javunkra fordítja” – hangsúlyozta.

Az imádságban a közösségért, a társadalmi egységért és a politikai megosztottság ellen fohászkodtak.

Az alkalmat a református ifjúság énekszolgálata és a közösen vallott apostoli hitvallás tette teljessé, emlékeztetve minden jelenlévőt, hogy bár a dogmatikai kérdések olykor elválasztanak, a Krisztusban kapott bűnbocsánat elválaszthatatlanul összeköt.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír