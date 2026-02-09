Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet átadta megbízólevelét Leó pápának

XIV. Leó pápa – 2026. február 9., hétfő | 18:03
Február 9-én, hétfőn délelőtt 10 órakor XIV. Leó pápa az Apostoli Palota könyvtárszobájában kihallgatáson fogadta Kveck Péter szentszéki magyar nagykövetet, aki átnyújtotta a Szentatyának Magyarország kormánya megbízólevelét. Az új magyar szentszéki nagykövet ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral.

A mintegy félórás pápai kihallgatást követően Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet bemutatta a Szentatyának kísérete tagjait, a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársait.

A Szentszék Sajtóirodája hétfőn délelőtt közzétette az új magyar szentszéki nagykövet rövid életrajzát.

Kveck Péter 1966-ban Miskolcon született. Házas, egy lánya van. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Képzőművészeti Karán 1985–1991 között folytatott tanulmányait követően nemzetközi közgazdaságtan és pénzügy szakon (1992–1994) mesterdiplomát szerzett. Összehasonlító nyelvészetből doktorált, majd a bécsi Diplomáciai Akadémián folytatott tanulmányokat.

Szolgálata során a következő pozíciókat töltötte be: tanársegéd volt a Kossuth Lajos Tudományegyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén 1990–1992-ben; referencia-munkatárs a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Afrika Főosztályán 1998–2000 között; diplomataként dolgozott 2000-től 2004-ig a Kínai Népköztársaságba akkreditált magyar nagykövetségen;  2004–2005-ben a Külügyminisztérium referencia-munkatársa volt az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikai Főosztályán; 2005-től 2008-ig ugyancsak a Külügyminisztériumban az Afrika és Közel-Kelet Főosztály igazgatóhelyettese; 2008 és 2020 között Magyarország nagykövete volt Egyiptomban, egyúttal akkreditálva Szudánhoz, Dél-Szudánhoz, Eritreához és Csádhoz  (2008–2020). 2020–2023 között főigazgató volt a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika osztályán; 2023-tól 2025-ig nagykövet Argentínában, egyúttal akkreditálva Paraguayhoz és Uruguayhoz.

Kveck Péter szentszéki magyar nagyköveti kinevezése a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére, Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírásával, 2026. január 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: EWTN (vágóképek) 

