MEGRAGASZTANI ARANNYAL – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, fényes húsvéti ünnepet!

Kultúra – 2026. április 5., vasárnap | 17:35
Lackfi János költőt arra kértük, hogy az Új Ember ünnepi duplaszámába írjon egy verset. Ezzel kívánunk minden kedves Olvasónknak, áldott, örömteli, fényes húsvéti ünnepet!

Lackfi János

MEGRAGASZTANI ARANNYAL

Ugyan mit tudhatok a feltámadásról,
ha még sosem támadtam fel?
Csakhogy egy a bökkenő,
a feltámadáshoz meg kell halni.
Anélkül nem megy.
Meg lehet ragasztani a széttört tálat,
de csak ha eltörött.
Csak ha eltörött.
Akkor tapasztalom meg
Isten mindent újjá lényegítő
ragasztóját, amikor lenn vagyok,
nagyon mélyen,
amikor irigyeim sokan vannak,
mint a kutyák, úgy ugatnak,
amikor elharapnák a torkomat,
és rám írogatnak, azt kívánva,
bárcsak a jó édes anyám sírva
adná rám az inget.
Azt, hogy édes, nem írják,
inkább a foglalkozását tippelik meg,
de nem találják el,
igaz, nem is akarják.
Amikor tetőzik a mocskos áradás,
amikor lemerülök az örvénybe,
amikor kimegy belőlem, minden erő,
Isten akkor lát hozzá a megragasztáshoz.
Elsőnek reggeli kávém mellé
verebet ültet a közeli faágra,
mely felszabadultan csiripel,
eszembe idézve,
Isten a verebet is számontartja,
az ilyen emberforma madarat is,
mint én.
Másodjára a kétéves szomszéd fiú,
nagy tülkölésbe kezd az autójukkal,
legfőbb szenvedélye a dudálás,
én pedig kimegyek megijedni,
mert az mindennél jobban tetszik neki,
Istenem, milyen kevés kell
az önfeledt örömhöz,
hogy felejthettem el!
Harmadjára sétánk során
labda pottyan elém,
a suli kerítésénél marakodó,
tehetetlen kölkök torlódnak,
s én megváltójuk lehetek,
örömmel küldöm vissza a labdát,
belerúgom minden fájdalmamat.
Aztán áradni kezd az öröm,
zsinagógába megyek
tanítást hallani a felfuvalkodás
kovászáról, alázat kovásztalanjáról.
Rám ír bocsánatot kérve
családtagom, aki megbántott,
eltemetett érzések szakadnak fel.
Mások értem imádkoznak,
sorjáznak a virtuális ölelések.
És azon kapom magam,
hogy én, kiszáradt fa,
én, romok közt búslakodó pelikán,
én, ember, akit holnapra
elfeled a föld, ahol álltam,
hálás vagyok az ártóknak
ártalmaikért,
a bántóknak a bántalmazásért,
sebzőknek a fájdalomért,
mert amilyen bőven részesülök
Krisztus szenvedéseiben,
olyan bőven árad rám
Krisztus által a vigasztalás is.
Isten az asztalra teszi
a megragasztott tálat,
a feltámadt lelket, gyönyörködik,
szebb lett, mint újkorában.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2026. április 5. – 12-i ünnepi számában jelent meg.

