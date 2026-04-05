MEGRAGASZTANI ARANNYAL – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, fényes húsvéti ünnepet!

Lackfi János

MEGRAGASZTANI ARANNYAL

Ugyan mit tudhatok a feltámadásról,

ha még sosem támadtam fel?

Csakhogy egy a bökkenő,

a feltámadáshoz meg kell halni.

Anélkül nem megy.

Meg lehet ragasztani a széttört tálat,

de csak ha eltörött.

Csak ha eltörött.

Akkor tapasztalom meg

Isten mindent újjá lényegítő

ragasztóját, amikor lenn vagyok,

nagyon mélyen,

amikor irigyeim sokan vannak,

mint a kutyák, úgy ugatnak,

amikor elharapnák a torkomat,

és rám írogatnak, azt kívánva,

bárcsak a jó édes anyám sírva

adná rám az inget.

Azt, hogy édes, nem írják,

inkább a foglalkozását tippelik meg,

de nem találják el,

igaz, nem is akarják.

Amikor tetőzik a mocskos áradás,

amikor lemerülök az örvénybe,

amikor kimegy belőlem, minden erő,

Isten akkor lát hozzá a megragasztáshoz.

Elsőnek reggeli kávém mellé

verebet ültet a közeli faágra,

mely felszabadultan csiripel,

eszembe idézve,

Isten a verebet is számontartja,

az ilyen emberforma madarat is,

mint én.

Másodjára a kétéves szomszéd fiú,

nagy tülkölésbe kezd az autójukkal,

legfőbb szenvedélye a dudálás,

én pedig kimegyek megijedni,

mert az mindennél jobban tetszik neki,

Istenem, milyen kevés kell

az önfeledt örömhöz,

hogy felejthettem el!

Harmadjára sétánk során

labda pottyan elém,

a suli kerítésénél marakodó,

tehetetlen kölkök torlódnak,

s én megváltójuk lehetek,

örömmel küldöm vissza a labdát,

belerúgom minden fájdalmamat.

Aztán áradni kezd az öröm,

zsinagógába megyek

tanítást hallani a felfuvalkodás

kovászáról, alázat kovásztalanjáról.

Rám ír bocsánatot kérve

családtagom, aki megbántott,

eltemetett érzések szakadnak fel.

Mások értem imádkoznak,

sorjáznak a virtuális ölelések.

És azon kapom magam,

hogy én, kiszáradt fa,

én, romok közt búslakodó pelikán,

én, ember, akit holnapra

elfeled a föld, ahol álltam,

hálás vagyok az ártóknak

ártalmaikért,

a bántóknak a bántalmazásért,

sebzőknek a fájdalomért,

mert amilyen bőven részesülök

Krisztus szenvedéseiben,

olyan bőven árad rám

Krisztus által a vigasztalás is.

Isten az asztalra teszi

a megragasztott tálat,

a feltámadt lelket, gyönyörködik,

szebb lett, mint újkorában.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2026. április 5. – 12-i ünnepi számában jelent meg.