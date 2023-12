Lackfi János, Dolhai Attila és a MAGnificat együttes jótékonysági estje a Szent István-bazilikában

– A MAGnificat zenekar Dolhai Attila színésszel, musicalénekessel több alkalommal adott már úgy konceretet, hogy a dalok között tanúságtételek, imák segítették a résztvevőket az elmélyülésben. Ezen a karácsonyi jótékonysági esten mire lehet számítani és mit reméltek, mi az, amit a hallgatóság haza tud vinni a műsorból?

– Varga Mónika: Az esten Lackfi János versei és a keresztény könnyűzene jól ismert dalai csendülnek majd fel. A műsor összeállításánál figyeltünk arra, hogy a zenei és a prózai elemek egymást erősítsék, egy egységgé alakuljanak. Három fő részt különítettünk el, s az énekek is így lettek kiválasztva.

Fontos szála a műsornak az elfogadás. Én remélem, hogy főként ezt viszi magával haza a hallgatóság.

Emellett szeretnénk a közös éneklés élményét is adni a közönségnek, ebben segítségre lesz a dalszövegek kivetítése.

– Egy ilyen összetett, közös produkció komoly műsortervezést igényel... A dalok között milyen témák mentén és milyen formában épül be a műsorba az Istenről alkotott képed, a verseid és a tanúságtételek?

– Lackfi János: Hármas szerkezetet képzeltünk el az estének. Az első részben saját életutam néhány eseménye kapcsán olvasok fel szövegeket. Tanúságot téve Istenről, aki bekopogott hozzám újra meg újra, vörösvári körtefánkon levelekkel kanalazta a fényt, a máriaremetei templomkert gesztenyeavarjában járt mezítláb. Folyton kacsintgatott, jelzett, integetett, által egy egész gyerekkoron, melynek során szinte semmit se tudtam róla. Csak azt, hogy van. Szólok nagymamáimról, a család otthonkába öltözött lelki atomreaktorairól is.

A második rész a karácsonyról szól, annak valószínűtlen erőviszonyairól, ahogy egy magatehetetlen, nem szobatiszta csecsemő hordozza tenyerén a mindent.

És rá is fordulunk a harmadik részre, az Istennel való intimitásban élésre. Hiszen ő nem azért jött közénk, hogy megöljük, bár ezt is bevállalta. Hanem hogy megöleljük, hallgassuk, szeressük, értsük, vele legyünk. Ahogyan ezen az estén is tesszük majd!

Lackfi János költő, Dolhai Attila színművész, énekes és a MAGnificat zenekar részvételével kerül megrendezésre a jótékonysági esemény december 18-án 19.30-kor a budapesti Szent István-bazilikában. A szervezők nagy szeretettel várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan, de online regisztráció szükséges. A jótékonysági eseményen felajánlott adományokat a Katolikus Karitász rászoruló gyermekek és családok karácsonyi és téli krízishelyzeti támogatására fordítja.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila (archív)

Magyar Kurír