Lackfi János

Újrakezdés

A várakozás újrakezdés,

mindennap újra kezdesz várni,

jégkockákból majd felparázslik

egy pazar kastély, templom, bármi.

Már estére levét ereszti,

jégpalotád tócsába roskad,

reggelre helyén víz lötyög csak,

untalan nyoma vész a mostnak.

Ámde helyette újabb most jön,

mi jövő volt, az jelenné lesz,

építsd fel újra, tűzkockákból,

levegőből, csak élj, csak érezz!

Kúszol előre az időben,

szorongató, szűkülő járat,

benned növekszik a szorongás,

körül barlangi patak árad.

Van-e kiút kérlelhetetlen

várásunkból vagy lemorzsoljuk

a kiszabott pár börtönévet?

Szervezetünkbe füst meg por jut.

Kileheljük, belélegezzük

a létet, s várunk, de mivégre?

Csak dolgozunk, mint egy szivattyú?

Csak várjuk, mikor lesz már vége?

Hogyha nem lesz ünnep a várás,

félő, az ünnep sem lesz ünnep.

Fásít a meddő készülődés,

szú módjára kirág bennünket.

Tudok-e minden egyes kockát

gonddal illeszteni helyére,

értve, hogy kell az érlelődés,

kell a várás és kell a béke?

Hagyjam szívemben mozgolódni,

úgy fog majd végre megszületni.

A várakozás szertartás, és

nem a mindenre nyíló semmi.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

A vers nyomtatásban az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.