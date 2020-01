Lefejezések, elrabolt szeminaristák – Fokozódik a keresztényüldözés Nigériában

A felfegyverzett férfiak éjjel fél 11 és 11 óra között támadtak a szemináriumra, vaktában lövöldöztek, de szerencsére nem találtak el senkit. A támadás után, a névsorolvasáskor derült ki, hogy magukkal vittek négy szeminaristát. A rendőrség közleménye szerint a több mint félórás lövöldözés során bementek a hálótermekbe, ahol 268 diák lakik. A Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) pápai jogú nemzetközi segélyszervezet közzétette a nevüket: Pius Kanwai (19 éves), Peter Umenukor (23 éves), Stephen Amos (23 éves) és Michael Nnadi (18 éves).







December 26-án egy menyasszonyt és két koszorúslányát fejezték le a Boko Haram terrorszervezet milicistái a Maiduguri és Yola közti útszakaszon. Martha Bulus épp a december 31-i esküvőjére készült barátnőivel. Kiszállították az autóból, és lefejezték őket pusztán azért, mert katolikusok voltak. A hírt Francis Arinse, a maiduguri egyházmegye kommunikációs igazgatója erősítette meg. Naga Williams Mohammed tiszteletes, a Christian Association of Nigeria vezetője hozzátette, hogy ugyanazon a területen, ugyanazon a napon a Boko Haram fegyveresei nyolc másik keresztényt gyilkoltak meg hidegvérrel, és elraboltak két nőt.

Nigériában a keresztényüldözés egyre nagyobb méreteket ölt. Január 9-én éjszaka muszlim fuláni pásztorok kerítették be Kulben falut, és meggyilkoltak tizenhárom keresztényt, a többi lakost pedig házuk elhagyására kényszerítették. Ők az erdőbe menekültek. Joseph Fidelis Bature maiduguri pap elmondta: „A helyzet elfajult december 26-a óta, amikor tizenegy keresztényt végzett ki brutális módon az Iszlám Állam. Szinte mindennap ér minket támadás, nem merünk kimozdulni, úgy élünk, mintha börtönben lennénk. Ha a nyugat nem lép közbe, kiirtanak minket, gyakoroljanak nyomást a kormányaikra! Látva ezt a csendben zajló mészárlást, ne hallgassanak!”

Fidelis atya tavaly januárban a Tempi.it olasz portálnak elmondta, hogy 2014-ben a Boko Haram kampányt hirdetett annak érdekében, hogy kalifátussá tegye Nigéria északi részét, meg is szerzett egy 30 ezer négyzetkilométernyi területet. Amikor a maiduguri egyházmegye északi részét bekebelezték, a püspöki konferencia lehetővé tette a papoknak, hogy ideiglenesen elhagyják a területet. A 38 éves Fidelis atya, bár személyesen is megfenyegették, nyája mellett maradt. Azt mondta nekik, amíg egy is marad közülük, ő szentmisét mutat be neki, és csak akkor zárja be a templomot, ha mindenki elmegy: „Jobb meghalni a hitünkért a templomban, mint elmenekülni, mert a hit fontosabb az életnél.” Senki nem menekült el, és Joseph atya folytatta szolgálatát az üldözött keresztények között.

Elmondta, hogy amikor 2015-ben hónapokig tartó összetűzések után Muhammadu Buhari elnök úgy nyilatkozott, hogy legyőzték a Boko Haramot, a dzsihadisták nagymértékben visszaszorultak. Később azonban szövetségre léptek az Iszlám Állammal, és aggasztó módon megnőtt a merényletek száma. Az egész országot iszlamizálni akarják, és ki akarják űzni a keresztényeket egész Nyugat-Afrikából. Az egyházmegye az összetűzések epicentrumában helyezkedik el, a többéves merénylethullám után kétmillió menekült él táborokban. De nemcsak északon szenvednek a keresztények, hanem az ország középső részén is, ahol a muszlim fuláni pásztorok tartják rettegésben a keresztény földművelő lakosságot. Az Amnesty International adatai szerint három év alatt 3641 embert gyilkoltak meg ezen a területen.

Joseph atya négy évet Rómában tanult, utána ismét visszatért népéhez. „Nekünk, nigériaiaknak a hit többet ér az életnél. Csodálkoznának, ha látnák, a nehézségek ellenére milyen sok ember él boldogan. Kemény próbatételek érnek minket, de megtapasztaltuk azt az erőt, egységet, gazdagságot, amit csak a hit adhat. Láttuk, hogy Isten valóban létezik, és velünk szenved” – vallja.

