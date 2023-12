Legalább négy halálos áldozata van a Fülöp-szigeteki szentmisén történt merényletnek

A sebesültek többnyire könnyebb sérüléseket szenvedtek – derül ki a Fülöp-szigeteki média híreiből, amelyek az iszlám terrorizmust emlegetik. Marawi városa 2017-ben a kormányerők és az Iszlám Államhoz köthető fegyveresek közötti összecsapás színtere volt. A december 2-i robbantás előtti héten, pénteken tizenegy fegyverest öltek meg a rendőrök a 200 kilométerre fekvő Maguindanao del Surban, köztük a Dawlah Islamiyah iszlamista csoport tagjai. A katonai művelet során egy tucat nagy teljesítményű lőfegyver és három robbanószerkezet került elő.

Az ország gyászához csatlakozott Ferenc pápa is, aki a vasárnap Úrangyala imádság után is megemlékezett az áldozatokról: „Szeretnélek biztosítani benneteket imáimról a Fülöp-szigeteken történt ma reggeli merénylet áldozataiért, ahol bomba robbant szentmise közben. Lélekben közel vagyok a családokhoz, Mindanao amúgy is sokat szenvedő lakosságához.”

A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt, Edwin de la Peña y Angotnak, a Marawi Területi Prelatúra prelátusának címzett táviratában a pápa azt írta, mély szomorúsággal értesült a támadásról, amelyben többen meghaltak és megsebesültek. Lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket ez a tragédia érintett, és a halottak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlotta, a sebesültek számára pedig gyógyulást és vigasztalást kért. Istenhez imádkozik, hogy „adjon mindenkinek erőt, hogy elforduljon az erőszaktól, és minden rosszat jóval győzzön le”.

Ifjabb Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnök kemény szavakkal ítélte el a merényletet: „A leghatározottabban elítélem a külföldi terroristák által elkövetett értelmetlen és kegyetlen tetteket – mondta. – Az ártatlanok ellen erőszakot alkalmazó szélsőségeseket mindig is társadalmunk ellenségeinek fogjuk tekinteni.” Az államfő az X közösségi hálón közzétett üzenetében elmondta: utasította a nemzeti rendőrséget és a fegyveres erőket, hogy „garantálják a civil lakosság védelmét és biztonságát, valamint az érintett és sérülékeny helyzetű közösségek biztonságát.” Biztosította őket arról, hogy bíróság elé állítják ennek a kegyetlen cselekménynek az elkövetőit.

Az egyetem vezetősége a maga részéről mély megdöbbenését és szomorúságát fejezte ki az értelmetlen és szörnyű erőszak miatt, amelynek „nincs helye egy civilizált társadalomban, és különösen rettenetes egy felsőoktatási intézményben”. Kifejezték szolidaritásukat a keresztény közösséggel és mindazokkal, akik érintettek a tragédiában. Az egyetemi campusra az eddiginél nagyobb létszámú biztonsági személyzetet vezényeltek ki, és további értesítésig minden egyetemi tevékenységet felfüggesztettek.

A támadás után a hadsereg katonái és a rendőrség lezárta a tornacsarnok területét, ellenőrizték a biztonsági kamerák felvételeit, hátha találnak nyomokat arra vonatkozóan, hogy ki lehet a felelős a támadásért. A város egész területén biztonsági ellenőrzőpontokat állítottak fel. Katonai szakértők vizsgálták át a tornatermet, amely egyedül a középső részen rongálódott meg, ahol a robbanás történt – számolt be a helyi média a Lanao del Sur kormánya által a közösségi médiában megosztott képekre hivatkozva.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír