Legyél Te is #slachtás! – Megnyílt a jelentkezés a budapesti Slachta Margit Kollégiumba

Hazai – 2026. július 3., péntek | 11:21
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Elindult a jelentkezés a Slachta Margit Kollégium 2026/27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nemcsak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató, keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat.

A #slachtás közösség tagjai számára a kollégium jóval több, mint lakóhely: olyan inspiráló közeg, ahol a szakmai fejlődés, a közösségi élmények és a személyes kibontakozás egyszerre kapnak hangsúlyt. A hallgatók mentorprogramokon, vezetőképző és készségfejlesztő kurzusokon, szakmai workshopokon, közösségi projektekben és hitéleti programokban vehetnek részt, miközben értékes kapcsolatokat építhetnek jövőbeli pályafutásukhoz.

A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy- és kétágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére.

A kollégium célja, hogy nyugodt, inspiráló környezetet teremtsen az egyetemi évekhez.

A jelentkezési határidő: 2026. augusztus 1.

A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum kétperces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slachta.hu e-mail-címre várják.

A Slachta Margit Kollégium a Magyar Vezetőképző Alapítvány fenntartásában működik, és küldetésének tekinti, hogy szakmailag felkészült, felelős gondolkodású, közösségért tenni akaró fiatal vezetők fejlődését segítse elő.

Forrás és fotó: Magyar Vezetőképző Alapítvány; slachtakollegium.hu

Magyar Kurír

#ifjúság #oktatás-nevelés

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