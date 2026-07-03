Legyél Te is #slachtás! – Megnyílt a jelentkezés a budapesti Slachta Margit Kollégiumba

A #slachtás közösség tagjai számára a kollégium jóval több, mint lakóhely: olyan inspiráló közeg, ahol a szakmai fejlődés, a közösségi élmények és a személyes kibontakozás egyszerre kapnak hangsúlyt. A hallgatók mentorprogramokon, vezetőképző és készségfejlesztő kurzusokon, szakmai workshopokon, közösségi projektekben és hitéleti programokban vehetnek részt, miközben értékes kapcsolatokat építhetnek jövőbeli pályafutásukhoz.

A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy- és kétágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére.

A kollégium célja, hogy nyugodt, inspiráló környezetet teremtsen az egyetemi évekhez.

A jelentkezési határidő: 2026. augusztus 1.

A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum kétperces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slachta.hu e-mail-címre várják.

A Slachta Margit Kollégium a Magyar Vezetőképző Alapítvány fenntartásában működik, és küldetésének tekinti, hogy szakmailag felkészült, felelős gondolkodású, közösségért tenni akaró fiatal vezetők fejlődését segítse elő.

Forrás és fotó: Magyar Vezetőképző Alapítvány; slachtakollegium.hu

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