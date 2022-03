Legyen ez a nap valami szépnek a kezdete – Ministránsavatás az angyalföldi Szent László-plébánián

Negyvenöt ministráns ölthette magára a fehér ministránsruhát felavatott oltárszolgálóként, köthette a derekára a piros övet, a cingulumot, és vehette magára a keresztet. Hónapok óta készültek erre az eseményre a Budapest-angyalföldi Szent László Plébánia ministránsai, akik közül többen már évek óta szolgálnak az oltár körül, ám egy ilyen felavatáson részt venni számukra is fontos esemény és különleges kegyelem volt. Gyakorlás és ministránsvizsga előzte meg az avatás szertartását, amin a kicsiktől a nagyokig mindenki részt vett.

Az ünnepélyes bevonulás után a ministránsok egyik vezetője, Varga Balázs kérte Kálmán Antaltól a ministránsok felavatását. Antal atya megkérdezte, hogy felkészültnek találja-e őket; Varga Balázs válaszával biztosította őt erről. A szertartás e különösen ünnepélyes formájának gyakorlatát a tavaly elhunyt Hajnal Róbert atya hozta a városmajori plébániáról Angyalföldre.

„Az Isten tegye teljessé a jót, amit ma megkezdett bennetek. Köszönöm, hogy vagytok. Jó, hogy itt vagytok! Én ma nektek, ministránsoknak szeretnék prédikálni” – kezdte homíliáját a plébános. Arról beszélt, a mennyei Atya olyan, mint a tékozló fiú apja, aki mindennap várta haza fiát és nagy örömmel, szeretettel fogadta, amikor végre megérkezett. Ünnepi köntöst adott rá elrongyolódott, koszos ruhái helyett. „Remélem, ti is elvégeztétek a szentgyónásotokat az avatás előtt. De ha nem, még lesz lehetőségetek húsvétig. A fehér ruha, a ministránsruha a tisztaságot jelképezi, amivel Istennek szeretnénk szolgálni. A papnak is van fehér ruhája ugyanezért a színes miseruha alatt. Nyugodtan simogassátok meg magatokon a fehér ministránsruhát, hiszen Isten szeretetét is kifejezi, amivel körülölel benneteket.”

A piros kötél a második jelképes ruhadarab, amit az avatáson a ministránsok kapnak. A szerzeteseknek van ilyen cinguluma, öve a ruhájuk körül, ami a határokra, a szabályokra, a rendre utal. A ministránsoknak is be kell tartaniuk a szabályokat az oltár körül, hogy egységesen, rendben tudjanak szolgálni.

„A harmadik jelvény, amit ma kaptok tőlem ajándékba a kereszt, amit haza is vihettek. Sokszor megijedhetünk a keresztre feszítéstől, de valójában ez Jézus megdicsőülésének teljessége. A ministránsoknak is vannak keresztjei: korábban kell a templomba érkezni. Aztán nem biztos, hogy minden úgy történik, ahogyan szeretnéd, ahogyan elképzelted, más csönget, pedig te szerettél volna. Ilyenkor gondolj Jézusra és az ő keresztjére!” – buzdította a ministránsokat Kálmán Antal.

A szentbeszéd után kezdődött az avatás, melyet Herboly Bendegúz gyönyörű, német eredetű egyházi orgonaimprovizációja tett különösen ünnepélyessé. Antal atya minden ministránsnak egyesével nyújtotta át a három jelvényt és a névre szóló oklevelet a sikeres ministránsvizsgáról. A nagyobbak emellett megkapták Boldog Carlo Acutis 15 év barátság Istennel című könyvét, a kisebbek pedig egy Eucharisztiáról szóló foglalkoztató füzetet. Mindegyikbe külön kis üzenetet írt Antal atya.

A Jóisten áldását kérjük az új ministránsok életére és szolgálatára Antal atya szavaival: „Legyen ez a nap valami szépnek a kezdete, ami egyre teljesebbé válik az idő múlásával.” Köszönjük a ministránsvezetők erőfeszítéseit, ahogyan hétről hétre képzik a gyerekeket és szervezik a szolgálatot a különböző miséken, és nagyon köszönjük Antal atyának papi szolgálatát, melyben különösen is fontos számára a törődés a fiatalokkal.

Szöveg: Bánlaki Zsanett/Budapest-angyalföldi Szent László Plébánia

Fotó: Czinege Attila; László Csaba; Breitner Gábor

