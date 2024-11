Legyünk fény az emberek számára – Szent Márton ünnepe Szombathelyen

A szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban az ünnep vigíliáján, november 8-án a papság és a hívek együtt imádkozták a szent ünnepének előestéjére rendelt zsolozsmát.

„Előre! Utánam! – ezekkel a katonai vezényszavakkal kezdte rövid beszédét Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök. – Márton is hallhatta ezeket a szavakat, és megtanulta, melyik a helyes, és így cselekedett, amikor Krisztus katonája lett.”

Márton mintaszerű elöljáró volt, aki előbb maga járta körbe egyházmegyéjét, hogy Gallia vidéki településeire is elvigye az örömhírt, és csak ezt követően küldte tanítványait misszióba – mondta a segédpüspök. Szentbeszéde végén e szavakkal biztatta a jelenlévőket: „Legyünk példaképek, elöl járók, és tanuljuk meg a Krisztus által is kívánt vezényszót.”

A vesperás és Fekete Szabolcs Benedek beszéde az egyházmegye YouTube-csatornáján visszanézhető.

Az esti dicséretet követően a székesegyháztól a Szent Márton-templomig világító lámpásokkal vonultak a résztvevők.

A Szent Márton Emlékparkban Székely János szombathelyi megyéspüspök és Nemény András polgármester mondtak beszédet.

A lámpások fényei jelzik, hogy Szent Márton élete sugárzott – mondta a főpásztor. – Sulpicius Severus írta: Márton arcán mindig béke volt, és öröm, a feje fölött mintha tűzgömb lett volna. Kisugárzó volt egy nem mindig békés korban.

Arra is emlékeztetnek minket a lámpások fényei, hogy Isten arra küld minket, hogy legyünk világosság az emberek számára.

Legyünk gyertya, ki-ki a maga helyén, emberek, akik fényt sugároznak. Ez a mai este üzenete: ebben a sokszor sötét, küszködő világunkban

legyünk mi a fényesség.

Sugározzuk a hit és a szeretet fényét – hangsúlyozta Székely János.

A szombathelyi megyéspüspök beszéde IDE KATTINTVA visszahallgatható.

Nemény András, Szombathely polgármestere az ünnepen arról beszélt, hogy Szent Márton egész életében megosztotta a benne lakó isteni fényt másokkal. A felvonulás a lelki újjászületés útja is volt – mondta a városvezető. – Ehhez soha sincs késő: az első lépéseket nehéz megtenni, de láthatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, mert velünk van Szombathely lelki közössége. Azok az emberek, akikre ismeretlenül is számíthatunk, és itt vannak velünk azok a szeretteink, akik fizikailag ugyan nincsenek velünk, de őrzik lépteinket. Szent Márton is itt volt velünk, és ma is mutatja az utat számunkra. Nekünk annyi a dolgunk, hogy értsük és kövessük a szavát.

A beszédeket követően koszorúzást tartottak, és a megjelentek mécseseket helyeztek el a Szent Márton-szobornál.

Hagyomány, hogy a programot követően meleg teával és Szent Márton-kiflivel látják vendégül a jelenlévőket.

November 9-én a Szombathelyi Egyházmegye valamennyi részéről érkeztek hívek az ünnepi szentmisére, amelynek főcelebránsa és szónoka Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt. Szentbeszédében felidézte Szent Márton életét, kiemelve:

Szent Márton a hit kérdéseiben nem alkudott: aki tévedett, azt kijavította,

és küzdött a megtévedt emberekért, ha azokat halál fenyegette. Szent Márton a tettek embere volt, hitéből keresztény cselekedetek fakadtak: megkeresztelte édesanyját; megosztotta köpenyét a koldussal; járta Gallia vidékét, ahol beszélt Jézusról.

Szent Márton nem volt olyan kiváló biblikus, mint Szent Jeromos, de jól ismerte Jézust. Nem volt olyan művelt, mint Szent Ambrus, de bölcs volt, és találékony. Nem volt olyan jó szónok, mint Szent Ágoston, de a szavának ereje volt. A mély hitből és szeretetből fakadt ez az erő – szögezte le Márfi Gyula.

A szentmise végén a nyugalmazott veszprémi érsek Fekete Szabolcs Benedek püspökkel, valamint az asszisztenciával együtt a Szent Márton-oltárhoz vonult, ahol a szombathelyi segédpüspök a savariai szent közbenjárásáért az egyházmegyéért, a hívekért, a papságért imádkozott.

A szentmise visszanézhető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír