Lehetséges, hogy Leó pápa első apostoli útja során még idén Libanonba látogat?

XIV. Leó pápa november végi törökországi útja, amelynek célja a Nikaiai Zsinat 1700. évfordulójáról való megemlékezés, magában foglalhat egy libanoni látogatást is – mondta a maronita pátriárka, Bechara Boutros Raï bíboros kedden, augusztus 19-én az al-Arabiya televíziónak adott interjúban. A Vatikáni Sajtóközpont egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a hírt.

Ferenc pápa május végén szerette volna megvalósítani ezt az utazást. XVI. Benedek pápa Libanon földjére 2012. szeptember 14–16. között látogatott el, közel-keleti apostoli útja alkalmával, a béke zarándokaként. A pápát akkor Michel Sleiman libanoni elnök fogadta, és találkozott a helyi vezetőkkel, a civil társadalom és a libanoni keresztény közösség képviselőivel, hangsúlyozva a vallások közötti párbeszéd és a béke fontosságát a régióban.

Forrás és fotó: Acistampa

Magyar Kurír