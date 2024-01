Lélekharang is szól januártól a nyíregyházi társszékesegyház harangtornyából

A társzékesegyház harangjai között a 260 kg-os Krisztus Király lélekharang – kisharang – a legkisebb, amely 20.00-kor az esti Úrangyala imádságra hív, hogy imádkozzunk az elhunytakért. A Krisztus Király lélekharangot az északi toronyban helyezték el a Magyarok Nagyasszonya és a Szent Rozália harangok mellé.

Régebben (a ’80-as, ’90-es évekig) a lélekharangot a haldoklás, illetve halálesetnek, egy lélek e világból való távozásának hírüladására használták. A lélekharang hívta a híveket a haldokló mellé, hogy imáikkal kísérjék el élete legsúlyosabb perceiben; tudatta a halál beálltát a hívő közösséggel, s a megszólaltatás módja azt is kifejezte, hogy férfi vagy nő-e a halott. A lélekharang a lélekajánlás (szentségekkel már ellátott), a haldokló melletti imádságok és a haldoklóról való gondoskodás fontos eszköze volt, főként kisebb városi közösségben és falun. Az élet modernizálása, a kórházi halál gyakorisága a lélekharang jelentőségét háttérbe szorította. A lélekharang hangját temetés kezdetén is hallhatjuk.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház harangjai vasárnaponként a 9.00-kor és a 10.30-kor kezdődő nagymisékre együtt hívják a híveket, és különleges alkalmakkor is, például püspöki szentmisék előtt is együtt szólalnak meg. A templom legnagyobb harangjának hangját pedig minden nap délben is hallhatják a nyíregyháziak.

A Krisztus Király harang (lélekharang) 260 kg-os, a Grassmayr Öntöde műhelyében készült 2023-ban, Csordás Gábor plébános szolgálata idején. A harang egyik oldalán Krisztus Király képe látható, a másik oldalon a következő felirat olvasható: „Isten dicsőségét hirdetem, hazánk Nagyasszonya templomának tornyából szólítom a híveket. Amikor hangom betölti Nyíregyháza utcáit, térjen imára minden ember az én védőszentemhez: Krisztus Királyhoz! A természet és a művészet a tűzön keresztül hívott életre, a lelkemet Innsbruckban adta nekem a Grassmayr Öntöde 2023-ban.

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszony-társszékesegyház többi haragjáról ITT olvashatnak bővebben.

Forrás: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: magyarharangok.hu, Trifonov Éva

Magyar Kurír