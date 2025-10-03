Lendület és öröm – Tanévnyitó a kolozsvári egyetem teológiai karán

Szent Mihály ünnepén, a gyulafehérvári székesegyház búcsújával együtt kezdődött el az év a kispapoknak; a Kolozsváron teológiát tanulók hagyományos módon Szent Jeromos napján kezdik a tanévet.

A szentmisén koncelebrált Diósi Dávid dékán; Nóda Mózes intézetvezető; András István szemináriumi rektor, filozófiatanár; a kar paptanárai, Holló László és Vik János. Továbbá jelen volt Hurgoi Sándor gyulafehérvári szemináriumi prefektus; a kar doktoranduszai, Bőjte Csongor és Urbán Erik OFM; valamint Pantea Tibor ferences, a kar világi tanáraival – András Szabolcs dékánhelyettes és Zamfir Korinna –, munkatársaival és a Státus munkatársaival együtt. (Az Erdélyi Római Katolikus Státus az erdélyi római katolikus hívek és egyházi személyek önkormányzati testülete, amely a 17. századtól kezdve működik. Feladata nem a hitélet irányítása, hanem az egyház külső érdekeinek képviselete, különösen a vagyonkezelés, oktatás, kulturális intézmények fenntartása és az alapítványi ügyek intézése. E testület támogatásával működik a kolozsvári egyetem is – a szerk.)

A kápolnát zsúfolásig megtöltötték a diákok, Márton Szabolcs kántor vezetésével zengett az ének, érezhető volt, amit a II. Vatikáni Zsinat óta ,,aktív részvétel”-ként nevezünk meg.

Balla Árpád kedves és közvetlen szavakkal biztatta az új egyetemi évet kezdő diákokat. A küldetésükben való elkötelezettséget, az amellett való kitartást és a szakmai alázatot bízta rájuk.

A szentmisét követően a Márton Áron teremben az egyetemi évnyitó hivatalos részével folytatódott az ünnepség. Ünnepi beszédet mondott a kar dékánja, Diósi Dávid. Ezt követően a kar új diákkancellárja, a másodéves Stroia Andrea szólt a tanárokhoz, diáktársakhoz, és ő mutatta meg a kar alap- és magiszteri képzésen tanuló elsőéveseit, Nóda Mózes pedig a szemináriumokon közreműködő doktoranduszokat, valamint a kar tanárait és óraadóit mutatta be.

Minden kezdés ígéretes – ezt a reményteljes hangulatot élték át a teológia karon is a jelenlevők. A tanulás lendülete és a tudás öröme tartsa meg a diákokat a választott úton.

Szöveg: Bodó Márta

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír