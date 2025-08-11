Leó pápa augusztus 17-én Albanóban mutat be szentmisét

2025. augusztus 11., hétfő
A Pápai Ház hivatala augusztus 7-én, csütörtökön jelentette be, hogy XIV. Leó pápa a Castel Gandolfo közelében fekvő város, Albano Szűz Máriáról nevezett kerektemplomában szentmisét mutat be augusztus 17-én, vasárnap, amelyre meghívják az albanói egyházmegye által támogatott szegényeket.

A Szentszék már korábban közölte, hogy XIV. Leó pápa e hét végén Castel Gandolfóba utazik és a nyári nyaralóban tölti Nagyboldogasszony ünnepét és a rákövetkező napokat. Augusztus 15-én, pénteken, Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Castel Gandolfói Szent Tamás-plébániatemplomban, majd délben az ottani Apostoli Palotában imádkozza a rózsafüzér imádságot.

Augusztus 17-én, vasárnap délelőtt fél tízkor szentmisét mutat be Albano város kegyhelyén, a Szűz Mária-kerektemplomban (a templom belseje kerek, még ha kívülről ez már nem is látszik – a szerk.), majd délben Castel Gandolfo főterén, a pápai nyaraló balkonjáról imádkozza az Úrangyala imádságot. Innét visszatér Albano városába, ahol a püspökségen együtt ebédel az albanói egyházmegye által támogatott szegényekkel és a helyi Caritas munkatársaival.

