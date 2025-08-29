Leó pápa avatja fel a Castel Gandolfóban található Laudato si’ falut

Leó pápa hamarosan visszatér a Pápai Villákban található Borgo Laudato si’-be. A falu hivatalos felavatására szeptember 5-én, pénteken délután 4 órakor kerül sor. A Borgo Laudato si’ a Ferenc pápa tíz évvel ezelőtt kiadott, Laudato si' kezdetű enciklikájában foglalt elveket valósítja meg. Leó pápa a szertartás és a hely megáldása előtt meglátogatja a Borgót, és találkozik az alkalmazottakkal, a munkatársakkal, családjaikkal és mindazokkal, akik önkéntesen részt vesznek ennek a helynek az életében, amely Ferenc pápa 2023. február 2-án indított kezdeményezéséből született, és az Egyház azon küldetésében gyökerezik, hogy előmozdítsa az átfogó ökológiát, ötvözve a teremtett világ iránti gondoskodást az emberi méltóság védelmével. Ez a küldetése a Laudato Si’ Továbbképző Központnak, amelyet Ferenc pápa két kirográfjával hozott létre azzal a feladattal, hogy felhívja a figyelmet ezekre a kérdésekre. Az áldás előtt Andrea Bocelli és fia, Matteo imádkoznak és énekelnek.

Leó pápa szentmiséje a teremtett világ védelméért a Laudato si' faluban

Az ökológiai falu

Az ökológiai falu 55 hektáron terül el, történelmi kerteket, palotákat, műemlékeket és régészeti leleteket, mezőgazdasági területeket, valamint új tereket foglal magába, amelyeket a képzésnek, a biogazdálkodásnak és a regeneratív mezőgazdaságnak szentelnek. Egy olyan folyamat gyümölcse, amely ötvözi a lelkiséget, az oktatást és a fenntarthatóságot, azzal a céllal, hogy nyitott, hozzáférhető és befogadó teret biztosítson a tanuláshoz, az elmélkedéshez és a teremtéssel való tudatosabb és tiszteletteljesebb kapcsolat megtapasztalásához.

A Laudato si' falu Castel Gandolfóban

A pápa látogatásai a Laudato si’ faluban

Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a pápa ellátogat a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato si’-be. XIV. Leó pápa első, zártkörű látogatására május 29-én került sor, amikor több helyszínt is felkeresett, köztük a Szűz Mária-kertet. Július 9-én a Madonnina-kertben celebrálta az első szentmisét a teremtésvédelemért, amelyben mindenkit arra buzdított, hogy hallja meg a „föld kiáltását”. Augusztus 17-én az albanói Caritas által segített szegényekkel ebédelt, a helyi egyházmegye és a Borgo Laudato si’ szervezésében, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgáálatának Dikasztériumával együttműködésben.

