Leó pápa az ázsiai egyházhoz: Legyünk a szeretetközösség építői

„Legyetek a szeretetközösség, ne pedig Bábel építői; legyetek az eljövendő Ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai.” Ezekkel a szavakkal XIV. Leó pápa megismétli a Magnifica humanitas (16.) kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent „tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába”.

Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének (FABC) 12. plenáris ülésére, amelyet július 20. és 26. között Jakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be a L’Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspöktestvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház „soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben”.

A szegények, a migránsok és a betegek mint „szegletkő”

XIV. Leó tanítói dokumentumában a 85. zsoltárra hivatkozva ezt írja: a teljes egyházi közösségnek ezen közös elkötelezettsége révén „az elvetett kövek – a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek – szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik, az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást”. A pásztor és az atya szívéből szólva a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy „állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik”.

A június 24-én aláírt levélben XIV. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmet Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão bíboros, Goa és Damão metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a Boldogságos Szűz Mária és hitvese, Szent József szerető oltalmába ajánlja.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican Media

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