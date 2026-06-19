Leó pápa: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világítótornyai egy megosztott világban

A Szentatya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.

Az egyetem a találkozás helye

Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jóllehet nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra.

Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, hiszen a többiekkel való kapcsolat, a nyelv és a kultúra rendkívül fontos emberi létünk számára.

Párbeszéd és tisztelet

Az egyetemek hagyományosan kiemelt teret adnak a párbeszédnek, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön.

Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból és élő tanúságtételeiből, még azokéból is, akikkel nem értünk egyet.

Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait.

Békét vinni a világnak

Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet: a fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva.

A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten – aki feltétel nélkül szeret minket – békéről beszél népének és mindazoknak, akik szívükben hozzá fordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta: „Ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon; legyetek elsősorban ti szilárdak a békében.”

Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsunk, bennünk kell égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekezzünk előmozdítani közösségeinkben, felismerni életünkben.

Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetem közössége továbbra is „a remény és az egység világítótornya legyen egy mindinkább megosztott világban”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír