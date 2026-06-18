Leó pápa: Az Egyház minden tere legyen biztonságos a kiskorúak számára

Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára a résztvevők, mintegy negyven fő, akiket egy közös és világos cél vezet: azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szentatya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért.

Az Egyház legyen biztonságos hely mindenkinek

Az első tanítványokat mélyen megérintette az első találkozás Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján, egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté: minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a Feltámadottal, és engedje, hogy formálja az életét.

Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a CEPROME (Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor [Kiskorúak Védelmével Foglalkozó Kutató- és Képzési Központ]) szervezet munkája.

Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk.

Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését – figyelmeztetett a pápa.

A megelőzés és a gondoskodás

Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző CEPROME szervezet küldetése: „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék.” (Mt 18,6)

XIV. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli útja során a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetek kapcsán az egyházi közösségeknek az a hivatásuk, hogy meghallgassák őket, feltárják az igazságot és annak érvényt szerezzenek, helyrehozzák a történteket, és egyre határozottabban kötelezzék el magukat a megelőzés és a gondoskodás mellett. Ez a feladat, bár lelkipásztorokként elsőként a mi felelősségünk, ugyanakkor olyan küldetés, ami az Egyház minden tagjának szól, és egyesek számára szakmai szolgálatot is jelent.

Félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül

A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai CEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Kérte, hogy erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját.

A pápa azt szeretné, hogy

az Egyházban minden tér – legyen az fizikai vagy virtuális – valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.

A Szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, XIV. Leó pápa imádkozik, hogy ezért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért.

Köszönet a pápának és a küldetés megújítása

Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a CEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, és amelynek alapításához ő maga is hozzájárult.

„Először az Egyház csak jogi és pszichológiai szempontokból válaszolt a visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy interdiszciplináris megközelítésre van szükség – magyarázta Daniel Portillo. – Ezért fokozatosan más területeket is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbban támogassuk és kísérjük a gyógyulásban. Mi több: arra a meggyőződésre jutottunk, hogy

nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az Egyházon belül.”

A mesterséges intelligencia kihívása

Az alapítása óta eltelt tíz évben a CEPROME több mint 15 ezer szakembert képzett Latin-Amerika-szerte jelenléti és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet tizenöt kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánon- és büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ – ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben.

„Mindennap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik – fejtette ki a CEPROME elnöke. – A legutóbbi képzéseinken kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást mint a küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül” – tette hozzá Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a CEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír