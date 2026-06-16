Leó pápa az európai szír malankár egyház vezetőihez: Őrizzétek értékes hagyományaitokat!

A lelki megújulás útján a centenárium megünneplésére

A szír malankár sui iuris, sajátjogú egyház egy intenzív, többéves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriuma ünneplésére – kezdte beszédét a Szentatya.

Jövőre lesz 95. éve annak, hogy XI. Piusz pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat, ezért Leó pápa felidézi jeles elődje rendelkezését, mely először is hálát ad Krisztusnak, a Pásztorok Fejedelmének, hogy Mar Ivanios és Mar Theophilos püspökök nagyon sok papot és hívet – köztük a Betániai Kongregáció szerzeteseit – vezettek arra, hogy újra felfedezzék az egyházi közösséget Péter apostol utódjával mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével.

Trivandrum első szír malankár metropolita érsek Jézus Szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által a Szentlélek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az Egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik – utalt XIV. Leó a 2025. május 18-án, a beiktatásakor mondott beszédére.

Az egyház mint az apostoli szeretet jelzőfénye

Ivanios atya már fiatal papként messze továbbtekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy elősegítsék a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag újbóli növekedését. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezzék. Ezért

egyházuk kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, mely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődést hozott a társadalom peremére szorultaknak.

Ily módon terjed az evangélium, ahogyan XVI. Benedek pápa mondta: „vonzás által”, Krisztus szeretetének erejével, „aki mindenkit magához vonz”.

Mutassanak elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt

A szír malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamilnáduban, egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk szír malankár katolikus közösségek a hierarchia, valamint a Mária Leányai Kongregációjához tartozó szerzetesnővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak.

Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetesrendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek, különösen a Khadki Szent Efrém és a hatalmas Gurgaoni Aranyszájú Szent János egyházmegye iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházak, különösen a növekvő diaszpórákban megtestesült felbecsülhetetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben, elismerve számos szír malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, XVI. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a szír malankár hívők számára az Egyesült Államokban. Ferenc pápa tíz évvel ezelőtt az exarchátust eparchiarangra emelte, és ezzel kiterjesztette az eparchiális püspök gondoskodását az összes kanadai szír malankár hívőre is.

Egyedi hagyományaikkal az egész katolikus egyház javára

Hasonló szándékkal nevezte ki XIV. Leó már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitátort, Mar Osthathiost a szír malankár katolikusok számára Európában. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a Szentszéknek a hívek lelki java érdekében.

Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a Keleti Egyházak Dikasztériumát, hogy segítsen neki

meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaszpórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben,

mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek”. Továbbá a Keleti Egyházak Dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a szír malankár hívők jövő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén, ezáltal az egész Katolikus Egyház javára válva.

Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás résztvevőit, hogy támogassák a szír malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyházi életben, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket.

Közismert, hogy az indiai Szent Tamás-keresztények méltán híresek a hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus-követésükben a Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védőszentjük, különösen a tiszteletreméltó Mar Ivanios, járjon közben értük! – kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír