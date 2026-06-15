Leó pápa az időskorról: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg

A dikasztérium prefektusának, Kevin J. Farrell bíborosnak címzett – és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt – levelében a Szentatya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és távlatokban gazdag időszak, az Egyház számára pedig – mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét – kiemelten fontos a kezdeményezés. Ma a világ számos részén az éltes korúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak.

A gyengeség értéke

Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára is ráirányítja a figyelmet: a gyengeség értékére. Az átlagéletkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell hogy gondolkodtasson bennünket a létezés eme korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az időspasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ.

Az élet tanítómesterei

XIV. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről mint „magisztériumról”, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék őket vagy szégyenkeznének miattuk, az élet tanítómesterei lehetnek. Mindenkinek – és főként a fiataloknak – megmutathatják, hogy

a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével kell mérni, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni.

Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngédségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia: „Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket (…) Így teljesül az Írás: »Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.«” (1Kor 1,27–28.31)

A hatalom és a háború logikája

A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi színtéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük abban, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. Egyre gyakrabban találkozunk ugyanis olyan mentalitás jeleivel, amely összekeveri az erőt a hatalmaskodással, a szelídséget a gyengeséggel.

Tisztelet, hála és elismerés

Az Egyház az ilyen viselkedésformákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. A lefegyverzett és lefegyverző békét hirdeti, mivel Istenben mindenki az Atyját látja, ezért a másik ember nem ellenség, hanem testvér.

Közösségeink idős tagjai tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi az emberről alkotott keresztény felfogásnak

– állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a találkozó segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír