Leó pápa az orosz zarándokokhoz: Az Úr még az ellenségeskedés dacára is tud új világot építeni

Hozzájuk intézett beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a Róma lelki arculatával való találkozás „erősítse reményüket, mely nem csal meg és mindenkit bátorít, mert az Úr Jézus még a romok, a bűn és az ellenségeskedés ellenére is képes új világot és megújított életet teremteni”.

A pápa köszöntötte az Oroszországból érkezett zarándokokat, és elmondta: itteni jelenlétetek sok nemzedék útjába illeszkedik, akik meg akarták látogatni ezeket a helyeket, ahol a keresztények szíve dobog, ahol a hit eseményei – melyeket az apostoli idők óta itt befogadtak, majd továbbadtak, és amelyekből oly sok nép és nemzet merített bőségesen, és amelyekből még ma is élnek – összefonódnak a mindennapi élet gondjaival és kötelezettségeivel. Az ókori római civilizáció műemlékei mellett bazilikák, templomok, kolostorok és az élő hitnek számos más kézzelfogható jele áll, melyek az emberek szívében gyökereznek, és amelyek képesek átalakítani a lelkiismeretet, és jóra ösztönözni.

Ekképpen ez a város az emberi létezés szimbóluma lehet, amelyben a múltbeli tapasztalatok, a félelmek, a bizonytalanság és a nyugtalanság „romjai” összefonódnak a naponta növekvő és a szeretetben tevékeny hittel, valamint a reménnyel, amely nem okoz csalódást és bátorít minket, mert még a romokon is, a bűn és az ellenségeskedés ellenére, az Úr új világot és megújított életet tud építeni.

Róma szent épületei spirituális valóságot idéznek fel, hogy „a keresztség szentsége által mi is élő kövek módjára lelki templommá, szent papsággá épüljünk és Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassunk be” – idézett Leó pápa Péter apostol első leveléből (1Pét 2,5). Kedves testvéreim, való igaz, hogy mindannyian élő kő vagyunk az Egyház épületében.

Minden kő, bármilyen kicsi is, az Úr által a neki megfelelő helyre téve, fontos szerepet játszik az egész szerkezet stabilitásában.

Már az Úr Jézus így buzdította tanítványait: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” (Lk 12,32).

E jubileumi zarándoklat után visszatértek hazátokba – folytatta a pápa –, és arra kaptok meghívást, hogy járjátok tovább a keresztény élet útját, lelkipásztorok és hívek együtt, soha meg nem feledkezve arról, hogy mindannyian felelősek vagytok a helyi egyházatokért, „egymás terhét hordozva” (Gal 6,2). Családjaitok, plébániai és egyházmegyei közösségeitek legyenek a szeretet, a testvériség, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet példái mindazok számára, akik között éltek, dolgoztok és tanultok.

Így valóban fellobbanhat a keresztény szeretet tüze, amely képes felmelegíteni a szívek hidegségét, még a legkeményebbeket is.

Közel egy év telt el azóta, hogy Ferenc pápa megáldotta a Salus Populi Romani-ikont, amelyet egyházatoknak ajándékozott, hogy legyen a szentév jelképe. Ennek az ikonnak a zarándoklata Oroszország katolikus egyházmegyéiben legyen vigasztalás forrása nektek és családjaitoknak, főként a betegeknek és a szenvedőknek. Legyen ez egyben meghívás arra is, hogy reményt merítsetek az Istennel való találkozásból az ima, a Szentírás olvasása, a rászorulók megsegítése és a vigasztaló szavak által. A Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja és a Béke Királynője, aki mindig megelőz minket a hit és a remény zarándokútján, támogasson benneteket hivatásotok és keresztény életetek útján! Imádságaimban megemlékezem rólatok, és szívből megáldalak benneteket! – zárta az Oroszországból érkezett katolikus jubileumi zarándokokhoz intézett beszédét Leó pápa.

*

Az oroszországi katolikus egyház a Szovjetunió 1991-es felbomlása után született újjá. Véget értek az egyházakat sújtó üldöztetések, és az új orosz állam 1991-ben törvényesen elismerte a katolikus egyházat. A katolicizmus oroszországi újjáélesztésének feladatát Tadeusz Kondrusiewicz fehérorosz érsekre bízták, aki a moszkvai főegyházmegyét vezette. 2007-ben az olasz Paolo Pezzit nevezték ki Moszkva új érsekévé, aki máig ott szolgál. A katolikusok korábban és napjainkban is többnyire etnikai kisebbségekhez tartoznak, így

az oroszországi katolikusok döntően lengyel, litván, német és ukrán származásúak.

A hatalmas földrajzi kiterjedésű országban 300 katolikus plébánia működik, többségében külföldi papok szolgálatával. Szentpéterváron működik Szűz Mária, Apostolok Királynője-nagyszeminárium, mely ma Oroszország egyetlen katolikus szemináriuma.

A moszkvai Istenszülő-érsekség joghatóságához tartozik a kétmillió négyzetkilométeren elterülő novoszibirszki egyházmegye, a Szaratovi Szent Kelemen és az Irkutszki Szent József-egyházmegye. Az Oroszországban élő katolikus hívek megközelítőleg 800 ezer, többnyire kicsi vagy egészen apró közösségekben gyűlnek össze, amelyek egy részében nincs is folyamatos papi jelenlét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír