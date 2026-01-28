Leó pápa azt kérte, hogy emeljük fel szavunkat a békéért

XIV. Leó pápa – 2026. január 28., szerda | 18:21
1

XIV. Leó pápa január 27-én, kedden este Castel Gandolfóban, a Villa Barberini épülete előtt röviden nyilatkozott újságíróknak. A közel-keleti helyzetről szólva arra buzdított, hogy imádkozzunk a békéért. A holokauszt emléknapján kijelentette: „Küzdjünk az antiszemitizmus minden formája ellen.”

„Csak annyit mondok, hogy nagyon sokat kell imádkozni a békéért” – hangsúlyozta a Szentatya a TG2 olasz televíziós csatornának és más jelen lévő médiumoknak nyilatkozva castel gandolfó-i rezidenciája, a Villa Barberini – ahol szokásos heti pihenő- és munkanapját töltötte – kijáratánál.

Az újságírók a közel-keleti helyzetről kérdezték, különös tekintettel az amerikai Abraham Lincoln repülőgép-hordozó anyahajó vezette haditengerészeti csapásmérő csoport jelenlétére a térség vizein. A pápa megismételte a békére irányuló felhívását: „Mi, kicsinyek, felemelhetjük a szavunkat; ezeknek a problémáknak a megoldására mindig a párbeszédet keressük, ne az erőszakot” – mondta, és hozzátette: „különösen ezen a napon, amikor a soá áldozataira emlékezünk”.

A holokauszt emléknapja alkalmából Leó pápa Castel Gandolfóban megerősítette azt, amit már korábban közzétett az X-en @Pontifex fiókjában: „Küzdjünk az antiszemitizmus minden formája ellen.”

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media (archiv)

Magyar Kurír
(tzs)

