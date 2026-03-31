Leó pápa a bencés nővérekhez: Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái

Tetteikre állandóan ügyeljenek

A subiacói Szent Skolasztika-monostor húsz, a cesenai Hegyi Boldogasszony-monostor tizenkilenc és a bari Szent Skolasztika-monostor tizenkét bencés klauzúrás szerzetesnővére találkozott a Szentatyával nagyhétfőn délben, akiket beszéde kezdetén arra hívott, hogy elmélkedjenek együtt a bencés karizma jelentőségéről az életükben, az Egyházban és a világban. Tegyék ezt Szent Benedek Regulája szellemében, mely arra buzdítja őket, hogy „életük tetteire állandóan ügyeljenek”. Segítse ezt az imádság és Isten igéjének imádságos olvasása, különösen a lectio divina, amely révén megértik az igazságot önmagukról saját gyengeségeik felismerésében, valamint az Úr kegyelmének és áldásainak megünneplésében. A Szentírás tehát legyen mindig „a szemlélődés és a mindennapi életük tápláléka, hogy megoszthassák azt másokkal”.

A szemlélődő szerzetesi élet megszentelése elengedhetetlenül közösségi jellegű is

Egy szemlélődő szerzetesnővér megszentelődésének útja azonban, bármennyire is tele van buzgalommal és ihlettel, nem redukálható pusztán személyes síkra. Ennek elengedhetetlen közösségi dimenziója is van – hangsúlyozta Leó pápa. – A monostorban a „közös út” a mindennapi gyakorlatban a kölcsönös meghallgatást, a Szentlélek vezetése alatt történő közösségi megkülönböztetést, valamint a helyi egyházzal és a bencés szerzetesrenddel való közösség fenntartását és ápolását jelenti. A zárda nem egyszerű elzárkózás a külvilágtól, hanem eszköz arra, hogy a tanítványok szívében a Mesteréhez hasonló szeretet növekedjen, amely készen áll a megosztásra és a segítségnyújtásra. A zárdának mint klauzúrás monostornak sajátos missziós tevékenysége a közbenjárás, amely az imában egyesít Krisztussal, az egyetlen Közbenjáróval (vö. Zsid 7,25). A közbenjárás a szív kiváltsága, amely összhangban dobog Isten irgalmával, készen arra, hogy összegyűjtse és az Úr elé tárja a mai és minden kor emberének örömeit és fájdalmait, reményeit és szorongásait – ahogy azt a II. Vatikáni Zsinat tanította.

Anna próféta asszony példája

Leó pápa példaként állította a bencés nővérek elé Anna próféta asszonyt, aki „soha nem távozott a templomból, hanem éjjel-nappal böjttel és imádsággal szolgált Istennek” (Lk 2,37). Özvegyen maradt, és időskorában Isten házát tette saját otthonává. Az imádság és az aszkézis arra vezette, hogy a Mária és József által bemutatott szegény és ismeretlen gyermekben felismerje a Messiást: ezek segítették abban, hogy a történelem redői között meglássa Isten beavatkozását, és azt prófétai hírként hirdesse Izrael egész népének.

Az állandó képzés szerepe elsősorban abban áll, hogy megismerjük Krisztus szeretetét

Végül a Szentatya a képzés fontosságáról szólt, mely elsősorban abban áll, hogy „megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden ismeretet felülmúl” és alapvető fontosságú ahhoz, hogy a megszentelt élet „egyre megfelelőbb módon tudja ellátni szolgálatát a monostor, az Egyház és a világ számára”. Az egész közösség aktív szereplője ennek az imádság, az Ige hallgatása, az ünnepi és döntéshozatali pillanatok, a megbeszélések és a továbbképzések révén. Ehhez bölcsességgel és körültekintéssel bátorítsanak minden jó szándékot, és minden erőfeszítést a közös növekedésre, hogy minden monostor Szent Benedek kívánsága szerint egyre inkább az „Úr szolgálatának iskolájává” váljon.

A Szentatya búcsúzóul megköszönte a bencés nővéreknek azt a hatalmas és rejtett jót, amit az Egyháznak tesznek adományaikkal és szüntelen imáikkal. Folytassák tovább ezt a munkát, amely „Opus Dei” (Isten műve), majd rábízta őket Szűz Máriára, a csend Anyjára, a meghallgatás Asszonyára, Szent Benedekre, Szent Skolasztikára, a sok bencés szentre, és szívből megáldotta őket.

Forrás: Vatikáni Rádió

