Leó pápa a brazil fiataloknak: A Szentlélek szeretete tegyen benneteket a béke építőivé

A Shalom Katolikus Közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin-Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. Öt nap alatt több mint egymillió fiatal vett részt a zenés, táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették.

A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt: a béke építését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől.

Lelkesedés és missziós buzgalom

A fesztivál olyan kezdeményezés, amely a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. „Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, mindegyikőtökben ott van az a pótolhatatlan missziós erő, amely képes átalakítani a világot. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat” – üzente a brazil fiataloknak a pápa.

A Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem

Ezt az életerőt várja az Úr minden megkeresztelttől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja: Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. „Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem! Ő az Út, az Igazság és az Élet, ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk és akiknek a legnagyobb szükségük van rá”.

Lehetséges azonban, hogy idővel az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel és azt a biztos meggyőződést, hogy a Mennyei Atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg: Fiában eljön hozzánk. „Soha ne féljetek Krisztustól! Ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad” – idézte XVI. Benedeket a Szentatya. Aki a Megváltóra bízza magát, százszor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk. A szentek tanúsága ennek a bizonyítéka.

Óvatosan a közösségi médiával és a mesterséges intelligenciával

Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Carlo Acutis példája! Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét.

„Kedves fiatalok! Hagyjátok, hogy a Szentlélek gyújtson bennetek még nagyobb szeretetet, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyitőtöket a béke városát építő élő kővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy – Szent Ágoston szavaival – Isten városa jelen legyen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást!” – búcsúzott a pápa a fiataloktól, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican News

Magyar Kurír