Leó pápa felhívása Venezueláért: El kell utasítani az erőszakot, biztosítva az ország szuverenitását

„Aggodalommal kísérem a venezuelai helyzet alakulását.

Minden más szempontot megelőzően a szeretett venezuelai nép javának kell érvényre jutnia, és arra kell késztetnie, hogy utasítsák el az erőszakot, az igazságosság és a béke útján járjanak, biztosítva az ország szuverenitását,

garantálva az alkotmányban rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva mindenkinek az emberi és polgári jogait, és közösen munkálkodva egy nyugodt, együttműködésen, stabilitáson és egyetértésen alapuló jövő építésén, különös figyelemmel a legszegényebbekre, akik a súlyos gazdasági helyzet miatt szenvednek.

Ezért imádkozom, és kérem, ti is imádkozzatok ezért, s bízzuk imádságunkat a Coromotói Szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles nővér közbenjárására.”

Leó pápa felhívását fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír