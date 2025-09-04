Leó pápa fogadta az izraeli elnököt – Gázában tűzszünetre és a segélyek beengedésére van szükség

A Szentatyával és az Államtitkárságon folytatott megbeszélések során szó esett a Közel-Kelet politikai és társadalmi helyzetéről, amelyet számos konfliktus terhel, különös tekintettel a Gázában kialakult tragikus helyzetre. Kifejezték reményüket arra, hogy mielőbb újrakezdődnek a tárgyalások, hogy készséges módon és bátor döntésekkel, a nemzetközi közösség támogatásával el lehessen érni minden izraeli túsz szabadon bocsátását, haladéktalanul meg lehessen valósítani a tartós tűzszünetet, valamint a humanitárius segélyek biztonságos bejutását a legsúlyosabban érintett területekre, továbbá garantálni lehessen a nemzetközi humanitárius jog teljes körű tiszteletben tartását, elismerve a két nép jogos törekvéseit.

Beszéltek arról is, hogyan lehet biztosítani a palesztin nép jövőjét, valamint a régió békéjét és stabilitását. A Szentszék megerősítette, hogy részéről a kétállami megoldás jelenti az egyetlen kiutat a jelenlegi háborús helyzetből. Nem mulasztottak el beszélni a Ciszjordániában zajló eseményekről sem, valamint Jeruzsálem városáról mint fontos kérdésről.

A megbeszélések során hangsúlyozták továbbá a Szentszék és Izrael közötti kapcsolatok történelmi jelentőségét, valamint megvitattak néhány kérdést az állami hatóságok és a helyi egyház kapcsolatáról is. Külön figyelmet szenteltek a térségben élő keresztény közösségekre, valamint annak az elkötelezett munkának, amelyet helyben és az egész Közel-Keleten folytatnak az emberi és társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, különösen az oktatás, a társadalmi kohézió erősítése és a régió stabilitása területén.

Forrás: Szentszéki sajtóközlemény

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

(tzs)