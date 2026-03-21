Leó pápa fogadta a spanyol királyi párt a Vatikánban

A Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a pápai audienciáról és a megbeszélésekről, amelyeket a spanyol uralkodó Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel folytatott. Megállapították, hogy jók a kapcsolatok a Szentszék és Spanyolország között, ezen belül kiemelkedő esemény lesz a Szentatya júniusi apostoli útja. Véleményt cseréltek aktuális kérdésekről, amelyek a spanyolországi helyzetet, valamint az Egyháznak a társadalomban folytatott küldetését érintik.

Kiemelték, mennyire fontos állandóan támogatni a békét, megerősíteni azokat az elveket és értékeket, amelyek a nemzetközi együttélés alapját jelentik.

Fülöp király és Letícia királyné egy XVI. századi imakönyvet ajándékoztak a Szentatyának, ami II. Fülöpé volt. Az Escorial királyi kolostor műhelyének legszebb darabjáról van szó, melyet gazdag képillusztrációk díszítenek.

A vatikáni látogatás után a spanyol királyi pár a Santa Maria Maggiore-bazilikába ment, ahol VI. Fülöp átvette a bazilikai káptalan protodiakónusi címét.

