Leó pápa fogadta a spanyol királyi párt a Vatikánban

XIV. Leó pápa – 2026. március 21., szombat | 18:32
Március 20-án, pénteken délelőtt XIV. Leó pápa audiencián fogadta VI. Fülöp spanyol királyt és feleségét, Letícia királynét. A királyi pár ezt követően az államtitkárságon tárgyalt, többek között a Szentatya közelgő spanyolországi útjáról, valamint a béke iránti állandó elkötelezettség fontosságáról.

A Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a pápai audienciáról és a megbeszélésekről, amelyeket a spanyol uralkodó Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel folytatott. Megállapították, hogy jók a kapcsolatok a Szentszék és Spanyolország között, ezen belül kiemelkedő esemény lesz a Szentatya júniusi apostoli útja. Véleményt cseréltek aktuális kérdésekről, amelyek a spanyolországi helyzetet, valamint az Egyháznak a társadalomban folytatott küldetését érintik.

Kiemelték, mennyire fontos állandóan támogatni a békét, megerősíteni azokat az elveket és értékeket, amelyek a nemzetközi együttélés alapját jelentik.

Fülöp király és Letícia királyné egy XVI. századi imakönyvet ajándékoztak a Szentatyának, ami II. Fülöpé volt. Az Escorial királyi kolostor műhelyének legszebb darabjáról van szó, melyet gazdag képillusztrációk díszítenek.

A vatikáni látogatás után a spanyol királyi pár a Santa Maria Maggiore-bazilikába ment, ahol VI. Fülöp átvette a bazilikai káptalan protodiakónusi címét.

Kapcsolódó fotógaléria

