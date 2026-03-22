Leó pápa: A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberiség számára

A Szentatya szavai az Úrangyala imádság elmondása után:

Kedves testvéreim!

Továbbra is megrendülten figyelem a Közel-Kelet, valamint a világ más, háború és erőszak sújtotta térségeinek helyzetét.

Nem maradhatunk némák ilyen sok ember szenvedése láttán, akik e konfliktusok ártatlan áldozatai. Ami őket megsebzi, az az egész emberiséget is megsebzi.

A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára, és Istenhez hatoló kiáltás! Ismét nyomatékosan kérem, hogy kitartóan imádkozzunk, hogy megszűnjenek az ellenségeskedések, és végre megnyíljanak a békéhez vezető utak, melyek az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapulnak.

Ma Rómában rendezik meg a maratoni futóversenyt, amelyen számtalan sportoló vesz részt a világ minden tájáról. Ez a remény jele! Adja Isten, hogy a sport a béke, a társadalmi inklúzió és a lelkiség útjait nyissa meg!

Szívből köszöntelek benneteket, rómaiak és különféle országokból érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm azokat, akik a spanyolországi córdobai egyházmegyéből érkeztek. Örömmel üdvözlöm Belluno, Pordenone és Crotone híveit, valamint a római Santa Maria delle Grazie-plébániáról érkezett hívőket. Köszöntöm a bresciai egyházmegye Nave településének fiataljait, a firenzei egyházmegye bérmálkozóinak csoportját és a Szállodaigazgatók Egyesületének képviselőit.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek.



Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

