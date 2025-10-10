Leó pápa a horvát nép hitét dicsérte a nemzeti zarándoklat résztvevőit köszöntve

Hozzájuk intézett beszédében arra kérte a horvát híveket, hogy örömmel adják tovább gyermekeiknek és a jövő nemzedékeknek azokat a keresztény értékeket, amelyek hosszú történelmüket és kultúrájukat formálták.

Életerős a horvát nép hite

„Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében” latin, majd a „Dicsértessék Jézus és Mária” horvát nyelvű köszöntéssel kezdte beszédét a Szentatya. A pápa szerint a horvátok nagyszámú és imádságos jelenléte beszédes jele a nép hite életerejének, amely évszázadok óta szilárdan kitartott az Egyházzal való közösségben és hűséges maradt Péter apostol utódjához. Hitük ma is gyümölcsöt terem családjaik, plébániai közösségeik és egyesületeik tanúságtételének köszönhetően.

Kapcsolat a keresztény gyökerekkel

Az elődöktől örökölt hagyomány értékes kincs, amelyet gondosan őriztek, és amelynek folyamatos megújítására kaptak meghívást, mindig nyitottan arra, hogy felismerjék a Szentlélek sugallatait. Leó pápa szíve mélyéből köszönte ezt a mindennapokban megélt hűséget, tudva, hogy sokan közülük a világ különböző részein élnek, távol a hazájuktól. Ám bárhol is legyenek, kérte őket, hogy maradjanak kapcsolatban keresztény gyökereikkel, és tegyenek tanúságot egy olyan népről, amely szereti Krisztust és Egyházát.

Adják tovább keresztény értékeiket!

Leó pápa arra buzdította a zarándokokat, hogy tekintetüket szegezzék mindig Jézusra, a Jó Pásztorra, aki vezeti és kíséri őket. Ne feledjék, hogy a hit akkor növekszik és erősödik, ha megosztják másokkal, ezért arra kérte a horvát híveket, hogy örömmel adják tovább gyermekeiknek és a jövő nemzedékeknek azokat a keresztény értékeket, amelyek hosszú történelmüket és kultúrájukat formálták. Így maradnak továbbra is a béke, a jóság és a remény kovászai egy világban, amit erőszak és háború sújt, amelyeket ők jól ismernek saját történelmükből. Áldja meg őket az Úr és a Boldogságos Szűz Mária, akit „Horvátország leghűségesebb Szószólója” néven hívnak segítségül, oltalmazza őket palástja alatt, és kísérje őket az élet mindennapi útjain.

Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását a jelenlévőkre, családjaikra, szeretteitekre és az egész horvát népre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír