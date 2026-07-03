Leó pápa júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletéért

Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz: „Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között.” Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember „létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig” – ahogy a pápa mondja imájában – befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön.

XIV. Leó imájában az élet Urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy „elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét”,

megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk”.

A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, „amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt”. Majd imája végén azért könyörög, hogy az Egyház legyen „nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nemkívánatosnak”, és ahol „a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik”.

Az emberi élet fenyegetettsége annak különböző szakaszaiban

Leó pápa imaszándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezenkívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik ember bántalmazás áldozata lett.

A statisztikák szerint az emberi élet továbbra is többszörösen veszélyben van a különböző szakaszaiban és helyzeteiben. XIV. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal.

Továbbá, június 8-án Madridban, a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette: „Ha tehát az életet már nem tekintjük alapvető értéknek, milyen jövő várhat társadalmainkra? Nevezhető-e teljes mértékben igazságosnak az a közösség, amely figyelmen kívül hagyja a még meg nem született gyermeket, az időst, a beteget, a csendben szenvedőt vagy azt, aki teljesen mások gondoskodására szorul? Az emberi élet védelme nem részleges kérdés és nem felekezeti érdek, hanem civilizációs cél. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek lesznek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét: azt, hogy minden személyt szolgáljon és védjen. Ezért egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek.”

XIV. Leó imája az emberi élet tiszteletéért Élet Ura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat, léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk. Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagylelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd Egyházadat az élet evangéliumának élő tanúságtevőjévé, nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nemkívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Urunk, Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted: gyengédséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Ámen.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikáni Rádió; Jezsuita.hu

Videó: The Pope Video/the Pope's Worldwide Prayer Network

Magyar Kurír