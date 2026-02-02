Leó pápa kinevezte Prága új érsek-metropolitáját

Az új főpásztor a 78 éves Jan Graubner érsektől veszi át hivatalát, aki 2022-ben, 74 éves korában kapta meg a prágai érseki kinevezést, miután Ferenc pápa elfogadta a 79 éves Dominik Duka bíboros lemondását.

Stanislav Přibyl 1971. november 16-án született Prágában. Tanulmányait a helyi földmérőipari középiskolában kezdte, majd a kilencvenes évek elején belépett a redemptorista rendbe; noviciátusát a lengyelországi Lubaszowában végezte. Teológiai tanulmányait a prágai Károly Egyetem Katolikus Teológiai Karán folytatta, ahol 1996-ban szerzett diplomát, majd 2014-ben teológiai doktorátust. 2019-ben a Jan Evangelista Purkyně Egyetem Szociális és Gazdasági Karán pénzügy és menedzsment szakon szerzett mesterfokozatot.

Pappá 1996-ban szentelték. Lelkipásztori szolgálatát káplánként, majd plébánosként kezdte a Příbram melletti Svatá Hora kegyhelyen, ahol 1996 és 2008 között szolgált. 2002 és 2011 között a redemptoristák prágai tartományának provinciálisa volt, 2004 és 2008 között pedig a Prágai Főegyházmegyei Karitász elnöki tisztségét töltötte be. A Litoměřicei Egyházmegye vezetésében már 2009 és 2016 között is szerepet vállalt, amikor általános helynökként szolgált.

2016-tól a Cseh Püspöki Konferencia titkáraként működött. Feladatai közé tartozott az egyházi vagyon és az egyházi restitúciók keretében kapott javak kezelése, valamint az egyház felkészítése arra az időszakra, amikor 2030-ban megszűnik az állami finanszírozás.

Ferenc pápa 2023. december 23-án nevezte ki a Litoměřicei Egyházmegye püspökévé, hivatalát 2024 márciusában vette át.

Jelenleg a Cseh Püspöki Konferencia alelnöke.

Az 54 éves főpásztor Prága 38. érsekeként és a cseh egyház 26. prímásaként áll a prágai főegyházmegye élére.

Az új érsek ünnepélyes beiktatására április 25-én kerül sor a prágai Szent Vítus-székesegyházban.

Forrás: Balga Zoltán, a prágai magyar közösség plébánosa

Fotó: Člověk a víra

Magyar Kurír